Landwirte in Sorge - Bauernverband schaltet sich in Debatte um neuen Moosburger BayWa-Standort ein

Auf dieser Fläche in Unterreit bei Moosburg will sich die BayWa neu ansiedeln. Doch die Pläne sind umstritten. © Forster

Wie geht es weiter mit der Moosburger BayWa und was bedeutet das betroffene Landwirte? Das war jetzt Thema eines Gesprächs zwischen dem BBV und Johannes Becher.

Moosburg – Für den Bayerischen Bauernverband steht fest: Die Diskussion um einen möglichen neuen Standort der BayWa Agrar in Moosburg bereitet den Landwirten im Landkreis Sorgen. Aus diesem Grund lud die Interessensgemeinschaft jetzt Johannes Becher, Moosburger Grünen-Stadtrat und Mitglied des Bayerischen Landtags, zu einer Gesprächsrunde ein. Denn der seitens der BayWa ins Auge gefasste Standort in Unterreit stößt unter anderem bei Teilen des Stadtrats und beim Ortsverband der Grünen auf Widerstand.

Standort vonenormer Bedeutung

In dem Austausch betonte Kreisobmann und BBV-Bezirkspräsident Ralf Huber die Wichtigkeit eines Lagerhauses für die Landwirte, da nach den Lagerhäusern in Bergen und Helfenbrunn nun zum Ende des Jahres auch noch der Raiffeisenstandort in Wolfersdorf geschlossen werde. Auch seiner Sicht ist das vorgeschlagene Areal in Unterreit im Hinblick auf die verkehrstechnische Anbindung für die Landwirte zu favorisieren.

Diskutierten die verschiedenen Interessen: die BBV-Funktionäre Ralf Huber (l.), Elisabeth Mayerhofer und Sabine Schwaiger mit Stadtrat und MdL Johannes Becher. © BBV

Becher informierte die anwesenden Kreisvorstandsmitglieder, dass die Stadt Moosburg die BayWa Agrar auf der Suche nach einem neuen Standort unterstützen werde. Eine mögliche Verlängerung des Mietvertrags am jetzigen Standort in Bahnhofsnähe würde zwischen den Vertragsparteien geprüft, denn damit könnte mehr Zeit für eine Standortsuche gewonnen werden. Becher begründete die Ablehnung des Geländes in Unterreit damit, dass der Bereich westlich der Tangente dauerhaft als landwirtschaftliche Fläche erhalten bleiben solle und die Umfahrung bisher die westliche Grenze der baulichen Entwicklung darstelle. Eine Ausnahme an dieser Stelle berge das Risiko eines Präzedenzfalls.

Alternativ sieht Becher die Möglichkeit, die BayWa im Gewerbegebiet Degernpoint beziehungsweise unmittelbar angrenzend anzusiedeln. Die Grünen wären an dieser Stelle bereit, für die BayWa bedarfsgerechte Flächen auszuweisen, weil die zwingende Notwendigkeit eines erreichbaren Standorts für die regionale Landwirtschaft genau wir der grundsätzliche Gedanke der Aussiedlung nachvollziehbar seien.

Becher will sich für Lösung einsetzen

Kreisbäuerin Elisabeth Mayerhofer äußerte hier jedoch Bedenken, denn die Gespanne der Landwirte, die zum Großteil aus dem Westen und Norden nach Moosburg kommen würden, müssten auf der St2350 – der ehemaligen B11 – das Stadtgebiet durchqueren. Hier müsse man dann, und in diesem Punkt nahmen die BBV-Funktionäre Bechers Übereinstimmung zur Kenntnis, die Anbindung gründlich überdenken. Die Ampelanlage an der Abzweigung nach Aich könnte durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Der jetzigen Situation mit langen Autoschlangen zu den Hauptverkehrszeiten müsse man entgegenwirken. Aus Sicht des Bauernverbands bleibt nun abzuwarten, wie sich die Stadträte entscheiden.

Abschließend waren sich alle Beteiligten der Gesprächsrunde einig, dass Moosburg als wichtiger Stützpunkt für die Landwirte erhalten bleiben müsse, und Johannes Becher versprach, sich hier aktiv für eine gute Lösung einzusetzen.

