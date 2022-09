„Landwirte sind nicht die Bösen, sondern wichtige Partner“: Markige Worte bei Kreisbauerntag in Moosburg

Auf der Herbstschau

Beim Kreisbauerntag auf der Moosburger Herbstschau gab es kritische Stimmen, markige Sprüche und auch gute Nachrichten für die Landwirte zu hören.

Moosburg – Zum Abschluss der Moosburger Herbstschau gehörte das Festzelt den Landwirten: Beim Kreisbauerntag sprach die EU-Abgeordnete und Landwirtschaftsexpertin Marlene Mortler (CSU) über den täglichen Kampf in Brüssel – und sie hatte gute Nachrichten für Waldbesitzer im Gepäck.

„Ist für mich ein Depp“

Vor dem Vortrag der Europaabgeordneten ließ aber erst einmal der Kreisobmann Ralf Huber Dampf ab. Er blickte gedanklich auf viele Bäume, die seit 150 Jahren im Landkreis stehen würden: „Wer hat den Baum hierher gebracht? Von den Umweltschützern war damals noch keiner da. Der Bauer hat ihn gepflanzt und gepflegt.“ Einmal im Fahrt, lästerte er auch gleich deftig weiter: „Der Feinschmecker, der die Rindsroulade aus Brasilien braucht, ist für mich ein Depp. Wenn der einmal eine bayerische Rindsroulade meiner Mutter isst, will der das Zeug aus Brasilien nie mehr.“

+ Kreisobmann Ralf Huber lästerte über „Feinschmecker“. © Bauer

Ziemlich geschockt war der Bauernobmann aus dem Landkreis von der europäischen Idee, Brennholz aus dem Wald nicht mehr als nachwachsenden Rohstoff anzuerkennen. „Schon der Neandertaler hat sich Holz aus dem Wald geholt, damit er es zu Hause warm hat“, schimpfte Huber. Von Marlene Mortler wollte er wissen, „in welchem Kammerl ihr sitzt, damit man sich sowas ausdenkt“.

Die fränkische Europaabgeordnete und Mitglied des Ausschusses für Landwirtschaft sprach generell über den Diskussionsort Brüssel („Wir brauchen jede Woche die Mehrheiten neu“) und konnte bekannt geben, dass beim Waldholz eine Änderung erzielt worden sei. In den vergangenen Tagen habe man erreicht, dass Holz-Biomasse zu 100 Prozent anerkannt werde, „und das ist ein erster wichtiger Schritt“. Da die erlaubten Holzmengen laut Mortler gedeckelt werden sollen, gebe es noch einigen Gesprächsbedarf in dem Brüsseler Landwirtschaftsausschuss.

+ Europapolitikerin Marlene Mortler (CSU) überbrachte gute Nachrichten. © Bauer

Grundsätzlich warnte die CSU-Politikerin aber, dass das europäische Parlament auch in Zukunft für kuriose Diskussionen gut sei. „Greenpeace sitzt längst in Berlin und in Brüssel mit am Tisch“, sagte Mortler. Unter den europäischen Abgeordneten würden die Meinungen meilenweit auseinandergehen – bis hin zu dem Vorschlag, im Wald gar nichts mehr zu tun und diesen sich selbst zu überlassen.

Landwirtschaft „systemrelevant“

Zuvor hatte bereits die stellvertretende Landrätin Anita Meinelt (CSU) mit klaren Worten von Ralf Huber den Ehrentitel „Perle des Landkreises“ erhalten. Meinelt sprach deutlich aus, dass die Landwirtschaft mit ihrer Lebensmittelproduktion systemrelevant sei: „Regionalität und Nachhaltigkeit ist bei Landwirten schon lange die Basis des Geschäfts und nicht erst, seitdem das in Mode ist. Die Landwirte sind nicht die Bösen, sondern wichtige Partner.“

