Lange Nacht der Demokratie feiert in Moosburg Premiere - doch Besucherzahl bleibt überschaubar

Manuela Kordel, Grafik-Künstlerin, dokumentierte vor der Vhs Schlagwörter zur Demokratie auf einer Leinwand. © Lorenz

Zum ersten Mal hat auch Moosburg an der Langen Nacht der Demokratie teilgenommen – und das mit einem überaus ambitionierten Programm.

Moosburg - Während es in Freising am Sonntag wie gewohnt erst am Abend losging, starteten die Moosburger bereits am Nachmittag mit Ausstellungen, Vorträgen und diversen Projekten rund um das Thema „Demokratie bewegt!“

Ein Highlight: die Arbeiten von Peter Weismann und Christine Landinger, die sich mit ihrem städteübergreifenden Projekt „Mare Nostrum“ einen fundamentalen Bereich der Demokratie widmen – nämlich der bürgerlichen Pflicht, sich gegen Unrecht zu positionieren.

Gravierte Kieselsteine mit den Namen der Toten

Der Künstler Weismann samt Partnerin Landinger sind keine Unbekannten, denn sie haben beispielsweise unlängst ein viel geachtetes Projekt auf dem Freisinger Domberg auf die Beine gestellt, die Zisterne der Tränen. Weismanns herzberührender Plan: Menschen, die auf ihrer Flucht ertrunken sind, dem Vergessen und dem Wegschauen zu entreißen. Dafür graviert der Künstler Isar-Kieselsteine mit den Namen der Toten oder mit „No Name“, wenn nichts in Erfahrung gebracht werden konnte.

Die Steine, immerhin über 30.000 bis dato, sollen dann irgendwann zu einem stillen Mahnmal in der Isar werden, bis dahin allerdings gibt es immer wieder Installationen – wie aktuell am Moosburger Zehentstadel. Dass diese Installation erst vor Kurzem wohl absichtlich aus der Verankerung gerissen worden war, störte Weismann nur im ersten Augenblick. „Jetzt ist er der schiefe Turm von Moosburg – und das passt, denn die Welt steht ja auch schief“, erklärte Weismann, der im Vhs-Gebäude auch zuschauen ließ, wie er die Kieselsteine gravierte.

Eine weitere Sternstunde der Demokratie in der Moosburger Volkshochschule: ein Speeddating mit örtlichen Stadträten. Wie ging das? Fünf Mandatsträger stellten sich den Fragen und Anmerkungen von fünf Moosburgern für je 15 Minuten. Julian Grübl aus der Fresh-Fraktion war sichtlich begeistert: „Das war wahnsinnig interessant, dass ganz viele neue Ideen angeregt wurden.“ Einer der Fragesteller war der zehnjährige Konstantin Wiedmann, den unter anderem interessiert hatte, ob sich einige Stadträte wichtiger vorkommen als andere. Die Antworten, so der junge Politikinteressierte, seien durchaus gemischt ausgefallen.

Voller Saal und tosender Applaus

Was war noch geboten? Das Theater-Stück für Erwachsene zum Thema Partizipation von Johanna Weinberger sorgte in einem vollen Saal für tosenden Applaus, wie auch später das Kunst-Musik-Event „dEmOkRaTiE“ von Christine Fößmeier (Installation) und Mäx Huber und Mitch Petri (Musik). Für großes Interesse sorgte auch die laufende Ausstellung „Unter Verdacht“, einem Projekt des Vereins Stalag Moosburg e.V., der zahlreiche Gemälde und Skizzen zur Verfügung gestellt hat.

Einiges zu tun hatte gleichzeitig die Künstlerin Manuela Kordel, die vor der Vhs für ein „Graphic Recording“ auf einer großen Leinwand zuständig war: Kordel dokumentierte Schlagwörter und Schlaglichter bezüglich Demokratie.

Insgesamt jedoch war das Interesse der Bürger an der ersten Langen Nacht der Demokratie in Moosburg trotz riesigem Engagement der Veranstalter eher überschaubar.

Richard Lorenz

