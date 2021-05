Legende der bayerischen Blasmusik ist tot: Kapellmeister Otto Schwarzfischer mit 81 Jahren gestorben

Nachruf

Er war einer der bekanntesten Vertreter der bayerischen Blasmusik. Nun ist Otto Schwarzfischer im Alter von 81 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Moosburg – Wie von Georg Ried in seiner Blasmusik-Sendung auf BR Heimat am 1. Mai zu erfahren war, ist am 30. April dieses Jahres einer der bekanntesten Vertreter der bayerischen Blasmusik gestorben. Es ist die Rede von Kapellmeister Otto Schwarzfischer, der mit seiner gleichnamigen Oktoberfest-Kapelle im Schottenhamel-Festzelt beim Münchner Oktoberfest zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil dieses größten Volksfests der Welt geworden ist.

Aber auch in zahlreichen anderen Volksfesten in ganz Bayern konnte man ihn mit seiner Festkapelle antreffen – als Garant für eine auf hohem Niveau aufspielende Festzelt-Unterhaltungsmusik. Dabei war er ein Wegbereiter für eine breite Einsatzmöglichkeit der Blasmusik – von der traditionellen Marschmusik über Polkas und Schlager bis hin zur Operette und zum Big-Band-Sound.

Fester Bestandteil von Volksfesten im Landkreis Freising

Auch bei den Moosburger Volksfesten mit den Festwirten Toni Huber und Max Sesselmann – insbesondere in den 1970er, 80er und 90er Jahren – war er zumeist an mindestens zwei Tagen vertreten, um sowohl die Herbstschau- wie auch Frühlingsfestbesucher und darüber hinaus seinen Blasmusik-Freundeskreis mit Sang und Klang zu erfreuen. Ein ebenso fester Bestandteil war er im Übrigen auch beim Freisinger Volksfest wie bei der Frühjahrs- und bei der Bartlmä-Dult in Landshut.

Otto Schwarzfischer, am 12. November 1939 in Innsbruck geboren und ab Kriegsende zu Hause in Vohburg im Landkreis Pfaffenhofen, hatte in München das Konservatorium besucht, dort Klarinette und Klavier studiert und als Klarinettist seit 1956 in der „Oktoberfest-Wiesnkapelle“ seines Großvaters „Gangal Schwarzfischer“ gespielt. Ab 1961 leitete er dann seine eigene Oktoberfest-Kapelle, der er als Kapellmeister und Dirigent bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2007 vorstand. Mit seiner damit mehr als 50-jährigen Tätigkeit als Musiker auf dem Oktoberfest ist er zu einer Legende der bayerischen Blasmusik geworden.

Sein letzter Besuch in Moosburg fand 2014 statt

Zum letzten Mal weilte er in Moosburg im Oktober 2014, anlässlich der Beerdigung des früheren Festwirts Max Sesselmann, mit dessen Familie sich Otto Schwarzfischer auch nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Musikerzeit nach wie vor verbunden fühlte. Dabei trafen auch alte Bekannte aufeinander, nämlich der ehemalige Bürgermeister Anton Neumaier wie auch Volksfest-Referent Georg Schußmann, um im gemeinsamen Gespräch mit Otto Schwarzfischer schöne Erinnerungen wieder aufleben zu lassen.

Nun hat dieser große Musikant die Augen für immer geschlossen. Aber manche aus dem Bereich der Blasmusik, der Kommunalpolitik und aus dem Kreis der Volksfestbesucher werden auch künftig an ihn denken, den in ganz Bayern bekannten Oktoberfest-Kapellmeister Otto Schwarzfischer mit seiner ebenso berühmten Oktoberfest-Kapelle.

„Er war persönlich ein überaus netter und freundlicher Mensch“, so erinnert sich Anton Neumaier an den Verstorbenen. „Er hat mit großem Können blasmusikalisch durchaus neue Wege beschritten, ohne jedoch die traditionelle Marsch- und Polka-Musik zu vernachlässigen.“ Und weiter: „Wir werden ihn deshalb nicht vergessen und sein Andenken stets in Ehren halten.“

ft

