Lev Legostaiev, der Blitze-Fotograf von Moosburg

Ungewöhnliches Hobby

Andere meiden Gewitter, doch Lev Legostaiev ziehen sie mit seiner Kamera magisch an. Nun ist dem 42-Jährigen eine ganz besondere Aufnahme gelungen.

Moosburg – Wenn sich der Himmel rasant verdunkelt und das Gewitter-Grollen immer bedrohlicher klingt, ziehen sich die meisten Menschen instinktiv aus dem Freien zurück. Lev Legostaiev aber tickt da ganz anders: Blitze und andere Wetterphänomene ziehen den Hobbyfotografen magisch an. Dann holt der 42-Jährige seine Canon-Kamera aus der Tasche, baut sein Stativ auf und macht es sich erst mal bequem. Manchmal gleich für Stunden, denn beim Blitze-Fotografieren braucht’s Geduld.

+ Dramatisch: Dieses spektakuläre Bild von Blitzen zwischen St. Kastulus und St. Johannes in Moosburg ist Lev Legostaiev gelungen. © Lev Legostaiev

So wie vor einer Woche an der Thalbacher Straße in Moosburg, als Legostaievs Ausdauer mit einer atemberaubenden Aufnahme von Blitzen genau zwischen und über den beiden zentralen Kirchtürmen gelungen ist. In dem Ort, in dem der Ukrainer nun lebt, nachdem er im vergangenen Jahr aus seiner Heimat Jalta auf der Halbinsel Krim nach Deutschland gekommen war. Der gelernte Computer-Ingenieur jobbt derzeit in der Freisinger Firma Print4Taste und baut dort 3D-Drucker zusammen, parallel lernt er an einer Sprachschule Deutsch. Wenn ihm dann noch Zeit übrig bleibt, zieht Lev Legostaiev wieder mit der Kamera durch die Region. Und hofft auf den nächsten großen Gewitter-Schuss.

