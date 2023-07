Lieber Leerstand: Aus dem ehemaligen Pub in Moosburg soll eine Wohnung werden - Bauausschuss ist dagegen

Von: Nico Bauer

Aus einem Teil des ehemaligen Pubs in der Moosburger Innenstadt wollten die Eigentümer eine Wohnung machen. Der Bauausschuss schob den Plänen einen Riegel vor. © Bauer

In Moosburg sollte eine ehemalige Gastronomie in Wohnraum umgebaut werden. Der Bauausschuss lehnt das allerdings kategorisch ab.

Moosburg – Das markante Gebäude an der Herrnstraße 29 in der Moosburger Innenstadt war lange ein beliebter Treffpunkt, aber seit dem Tod von Kult-Wirt Jörgis Carl 2017 steht der ehemalige Pub leer. Nun stellten die Eigentümer der ehemaligen Gastronomie-Räume einen Antrag auf teilweisen Umbau in eine Wohnung. Der Bauausschuss stellte sich aber mit 1:9 Stimmen quer. Die Begründung: Das Unterfangen widerspreche den Sanierungszielen der Stadt im Zentrum.

Innerhalb des Historischen Stadtkerns kann die Stadt ablehnen

Der Antrag für den teilweisen Umbau in eine Wohnung hätte erst einmal eine bauliche Genehmigung gebraucht, für die es an sich keine Ablehnungsgründe gibt. Jedoch befindet sich die seit Jahren leer stehende Gastronomie innerhalb des Sanierungsgebiets „Historischer Stadtkern“ – und innerhalb davon kann der Stadtrat ablehnen. Man verweist darauf, dass Geschäfte und Gastronomie in den Erdgeschossen erhalten werden sollen für eine belebte Innenstadt. Bürgermeister Josef Dollinger (FW) betonte, dass die Stadt für den ehemaligen Pub auch eine Außengastronomie genehmigt habe, um diese Gastronomie attraktiv zu halten. In Richtung der Besitzer stichelte er, dass man die Lokalität mit realistischen Forderungen auch wieder an andere Wirte hätte vermieten können.

Dem halten die Antragsteller entgegen, dass der Pub mit der kleinen Treppe vor der Eingangstür nicht barrierefrei sei und der dauerhaft bestehende Außenbereich einem Pächter nicht vertraglich garantiert werden könne. Der Sohn der Antragstellerin sagte in der Sitzung zudem, dass auch mit dem Einbau einer Wohnung weiterhin das Schaufenster und somit eine kleinere Gewerbeeinheit erhalten bleibe. Hier könne etwa ein Imbiss oder ein Versicherungsbüro seine Heimat finden.

Nur einer stimmte für den Antrag

Martin Pschorr (SPD) war sich allerdings sicher, dass zeitlich verzögert dann noch ein Antrag folgen werde für die Realisierung einer zweiten Wohnung in den verbliebenen Räumen des ehemaligen Pubs. Dem konnte und wollte auch niemand widersprechen. Deshalb lehnte der Bauausschuss das Vorhaben grundsätzlich ab. Nur Ludwig Kieninger (FW) war dafür: „Eine Wohnung ist mit lieber als Leerstand.“

