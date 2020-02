Limestone Festival in Moosburg: Neue Hochkaräter im Line-up bestätigt

Die nächsten Acts sind bestätigt: Wenn im Juni in Moosburg das Limestone Festival steigt, dürfen sich die Besucher auf weitere Hochkaräter der Musikszene freuen.

Im Juni findet in Moosburg bei Freising das neue Limestone Festival statt.

Bereits zu Beginn wurde der Superstar Post Malone als Top-Act verkündet.

Nun wurden weitere hochkarätige Gäste verkündet.

Moosburg - Nachdem sich im Dezember bereits Superstar Post Malone angekündigt hat, gibt der Veranstalter FKP Scorpio jetzt neun weitere Künstler für das neue Limestone Festival am 13. und 14. Juni in Moosburg bei München bekannt. Mit Seeed und vielen anderen Namen der internationalen Musikszene versammeln sich weitere Größen aus Hiphop, Urban und Pop am Moosburger Aquapark-See.

Das Musikerkollektiv von Seeed bezeichnet sich selbst als „Partyeinsatzkommando“ und betont damit das, was ihnen abseits aller beträchtlichen Erfolge und Genres wie Reggae, Dancehall, Dub oder Rap schon immer wichtig war: eine richtig gute Party.

+ Mit Seeed hat sich eine Band angekündigt, die zuletzt in ganz Deutschland für ausverkaufte Konzerte gesorgt hat - so wie hier in der Münchner Olympiahalle. © Hangenfoto/Vit Als sich die elf Gründungsmitglieder Ende der Neunziger in Berlin formierten, konnten sie nicht ahnen, wie viele Menschen ihr Sound einmal erreichen würde. Nach etlichen Charterfolgen spielen sie 2020 allein in ihrer Heimatstadt sieben ausverkaufte Konzerte. Das Limestone Festival will Fans nun eine weitere Gelegenheit bieten, die Formation in einer „mitreißenden Liveshow“ zu erleben.

Deutscher Rapper und britischer MC

Kontra K ist eine der einflussreichsten Stimmen des deutschen Rap. Seine letzten vier Alben, die der Berliner Schnellschreiber im jährlichen Rhythmus veröffentlicht hat, stürmten allesamt zuverlässig an die Spitze. Auch seine Live-Termine sind regelmäßig ausverkauft.

Der britische MC, Rapper und Producer Skepta genießt ebenfalls absoluten Sonderstatus: Als Schlüsselfigur des Grime hat er sich mit legendären Crews und seinem eigenen Label ganz nach oben gearbeitet und weit über die Grenzen Londons bekannt gemacht. Das Eastend hat er aber auch nach fünf Alben und umjubelten Liveshows auf der ganzen Welt nie vergessen.

Musik aus der Bronx und eine Sängerin mit über einer Milliarde Spotify-Streams

Auch French Montana hat eindrucksvoll bewiesen, wie viel Energie man aus seinen kulturellen Wurzeln ziehen kann: Mit 13 Jahren aus Marokko ausgewandert, hat der Rapper und Sänger von der Bronx aus erst Amerika und dann die ganze Welt erobert. Seine Heimat blieb als kulturelle Referenz immer spürbar, seine Musik vereint Selbstbewusstsein mit einer Lebensfreude, die ihm nicht nur kommerziellen Erfolg, sondern auch Kollaborationen mit Post Malone, Cardi B und anderen Musikgrößen beschert hat.

Rita Ora eilt ihr Ruf ebenfalls voraus: Seit sie 2012 mit “Hot Right Now” international durchgestartet ist, hat die britische Sängerin und Songwriterin kosovarischer Herkunft eine beeindruckende Karriere hingelegt: Sie hält den Rekord für die meisten Top-10-Singles einer britischen Künstlerin, hat rund sieben Millionen Singles verkauft und allein mit ihren letzten fünf Songs über eine Milliarde Spotify-Streams generiert.

Noch mehr Rap aus New York

Joey Badass ist ein weiterer geschätzter Kollege von Posty. Sein ironischer Name straft seine tiefgründigen Texte und hochentwickelte Technik Lügen, denn das Schaffen des New Yorker Rappers, Musikers und Schauspielers hat immer sozialkritischen Bezug und erinnert bewusst an die dramaturgische Wucht eines Tupac.

Ebenfalls auf der Limestone-Bühne stehen wird Rapper Action Bronson, der nicht nur für seinen berüchtigten Humor, sondern auch für seine gute Küche bekannt ist. Egal ob im Studio, auf der Bühne oder hinter dem Herd seiner eigenen Kochshow - Action Bronson will überall eine gute Figur machen.

Hiphop aus London und eine Nachwuchshoffnung des deutschen Rap

Zurück nach London: Dort pflegt Loyle Carner eine Ästhetik, die im Hiphop selten geworden ist. Der oft gehörten Mischung aus Prahlerei, Aus- und Abgrenzung setzt er Warmherzigkeit, Einfühlungsvermögen und Dankbarkeit entgegen. Seiner Musik wohnt eine souveräne Positivität und ruhige Kraft inne, mit denen der Wortkünstler auch außerhalb von Großbritannien verdiente Aufmerksamkeit gefunden hat.

Auch Kelvyn Colt gelangte schnell nach oben. Als Nachwuchshoffnung des deutschen Rap gehandelt, pendelt der gebürtige Wiesbadener längst zwischen Berlin und London. Auch sein extrem wandlungsfähiger Stil weist auf die Zukunft des Rap: Mit tiefen Gefühlen statt dicker Hose navigiert das Wunderkind durch verschiedene Stile und Sprachen. Nun führt ihn sein Weg auch nach Moosburg.

Tickets und Infos zum Limestone Festival

Wie die Veranstalter betonen, werden in Kürze weitere Künstler bekanntgegeben. Der Vorverkauf läuft bereits: Das Festivalticket für beide Tage gibt es ab 149 Euro, eine Camping-Option ist ebenfalls verfügbar. Zusätzlich gibt es ein limitiertes Kontingent an Tagestickets für 89 Euro. Alle Infos und Tickets sind auf www.limestonefestival.de verfügbar.

ft

Wie ausgelassen es sich am Moosburger Aquapark feiern lässt, haben bis vor wenige Jahren noch die Macher des Utopia Island Festivals bewiesen.