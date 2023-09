Linken-Kandidaten stellen ihr Wahlprogramm vor: „Wir legen den Finger in die Wunde“

Von: Nico Bauer

Vorstellung des Wahlprogramms: Die Kandidaten Benedikt Handel (l.) und Guido Hoyer sprachen Klartext. © Bauer

Die Linken-Kandidaten Benedikt Handel und Guido Hoyer für Landtags- und Bezirkstagswahlen stellen ihr 94-seitiges Wahlprogramm vor.

Moosburg – Die Linke wirbt im Landtagswahlkampf mit dem Schlagwort „Bayerns Opposition“. Dieses Schlagwort erfüllten bei der Vorstellung des Wahlprogramms Guido Hoyer (Kandidat Landtag) und Benjamin Handel (Kandidat Bezirkstag) mit Leben. „Wir sind in Bayern der Verfassungsschutz“, sagte Guido Hoyer (55, Politikwissenschaftler) als Fazit des 94-seitigen Wahlprogramms.

Man sei in der politischen Landschaft die einzige Partei, die das soziale Gleichgewicht anstrebe. „Die Superreichen werden immer reicher und die Zahl der Armen nimmt zu“, sagte Hoyer. Die Linke möchte dem Trend entgegenwirken, gute Arbeit belohnen, den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos machen und Gebührenerhöhungen verhindern. Die öffentliche Hand dürfe Krankenhäuser nicht privatisieren („Gesundheit ist keine Ware“) und zudem sollte sich der Freistaat Bayern Beteiligungen an großen Unternehmen wie Audi, BMW oder Siemens sichern. So erlange man Mitspracherecht im Sinne der Beschäftigten.

Linke will sich für benachteiligte Menschen einsetzen

Der Bezirkstagskandidat Benjamin Handel (33) arbeitet seit elf Jahren am Flughafen und sitzt dort im Betriebsrat. Für ihn ist eine soziale Pflegeversicherung ein Anliegen, weil bei den Beiträgen nach dem Arbeitseinkommen jeder sich die Pflege leisten kann. Erheblichen Bedarf sieht er bei der Entlohnung behinderter Menschen, denen auch ein leichterer Übergang in den Arbeitsmarkt angeboten werden müsse. Dazu komme, dass es speziell im ländlichen Bereich eine extreme Unterversorgung an Psychiatrien gebe und auch zu wenige Beratungsangebote bestehen.

Zuvor zeigte sich der Kreisvorsitzende Nicolas Graßy überzeugt, dass die Linke mit dem Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde den Einzug in den Landtag schaffen könne. Er sprach von Umfragen, nach denen sich bis zu 16 Prozent der Wahlberechtigten vorstellen können, die im bayerischen Landtag nicht vertretene Partie zu wählen. „Wir legen den Finger in die Wunde“, sagte Nicolas Graßy, „und wir zeigen, wie ein sozialer Landkreis Freising aussehen kann.“

Highlights des Linken-Wahlkampfs im Landkreis Freising

In der heißen Phase des Landtagswahlkampfs gibt es zwei Höhepunkte. So kommt die Linke-Landesvorsitzende Adelheid Rupp zu einer Veranstaltung nach Freising (Donnerstag, 14. September, 19 Uhr, Jagdstüberl Lindenkeller). Am 2. Oktober ab 20 Uhr feiert man im Gasthaus Samma Mera Freising Rotes Oktoberfest mit den bekannten Musikern Norbert Bürger und Julia Schröter.

