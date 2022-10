Lkw-Unfall in A92-Baustelle löst Verkehrschaos aus: Autobahn stundenlang voll gesperrt

Von: Armin Forster

Ein Unfall auf der A92 hatte am Donnerstag weitreichende Folgen. (Symbolbild) © Armin Forster

Ein Unfall zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter im Baustellenbereich hat am Donnerstag für stundenlanges Chaos auf der A92 nahe Moosburg gesorgt.

Autobahn A92 - Im Baustellenbereich zwischen Landshut-West und Moosburg-Nord der A92 Richtung München ist es am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, der in der Folge eine Vollsperrung in beide Richtungen nach sich zog. Das berichtet die Autobahnpolizeistation Wörth/Isar.

Ein 22-jähriger Kraftfahrer aus dem Landkreis Erding musste demnach mit seinem Sattelzug im verengten Baustellebereich verkehrsbedingt stark bremsen - und geriet dabei leicht nach links über die Fahrbahnmitte. Auf gleicher Höhe befand sich zu diesem Zeitpunkt verbotswidrig ein 20-jähriger Rumäne mit seinem Kleintransporter samt Anhänger und konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Durch den Anstoß verkeilten sich beide Fahrzeuge ineinander und blockierten die Fahrbahn.

Eine 50-jährige rumänische Mitfahrerin in dem Kleintransporter wurde leicht verletzt und später vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatz- und Rettungskräfte mussten über die Gegenfahrbahn in Richtung Deggendorf anfahren, weshalb die Autobahn bis gegen 16 Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt war. Auf den Umleitungsstrecken kam es in der Folge wegen Überlastung ebenfalls zu Behinderungen.

