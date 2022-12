Lkw kracht frontal in Gegenverkehr: Vollsperrung nahe Moosburg - Rettungshelikopter im Einsatz

Von: Armin Forster

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag auf der St 2350 (Ex-B11) bei Thonstetten nahe Moosburg ereignet. © Roland Albrecht

Die Staatsstraße 2350 (Ex-B11) ist bei Thonstetten nahe Moosburg voll gesperrt: Nach einem Unfall mit Lkw-Beteiligung musste dort eine Person reanimiert werden.

Thonstetten - Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagvormittag bei Thonstetten (Stadt Moosburg, Kreis Freising) gekommen: Nach ersten Erkenntnissen war dort auf der Staatsstraße 2350 (ehemalige B11) gegen 10.45 Uhr ein Lkw frontal mit einem Kleinwagen zusammengestoßen.

Wie aus der Moosburger Polizeiinspektion zu erfahren war, gehen die Beamten derzeit davon aus, dass die Person am Steuer des Sattelzugs wohl einen medizinischen Notfall erlitten hat und aufgrund dessen die Kontrolle über den Lastwagen verlor. Der Lkw sei dann auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in einen entgegenkommenden Toyota gekracht. Während das Auto mit zerstörter Front auf der Fahrbahn liegen blieb, kam der beschädigte Sattelzug in der Leitplanke zum Stehen.

Der Lkw prallte auf der St 2350 frontal in einen Toyota-Kleinwagen. © Roland Albrecht

Reanimation nach Lkw-Unfall auf St 2350

Der Einsatz an der Unglücksstelle läuft derzeit noch. Laut dem aktuellen Kenntnisstand der Polizei ist davon auszugehen, dass die Person im Toyota Glück im Unglück hatte und nur leichte Verletzungen davontrug. Die Person im Lkw musste hingegen von Rettungskräften vor Ort reanimiert werden - offenbar nicht aufgrund der unmittelbaren Unfallfolgen, sondern wegen des vorangegangenen medizinischen Notfalls.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Aktuell besteht eine Vollsperrung an der Unfallstelle bei Thonstetten, der Verkehr auf der Staatstraße 2350 wird weiträumig umgeleitet. Vor Ort arbeiten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Thonstetten und Moosburg sowie des Rettungsdiensts und der Polizei. Die Beamten rechnen aufgrund der zu erwartenden Bergungsarbeiten am Lkw mit stundenlangen Behinderungen. Auch die Frage, ob die Fahrbahn noch für ein Unfallgutachten gesperrt bleiben muss, ist gegenwärtig noch nicht geklärt.

Hinweis: Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald es neue Erkenntnisse gibt.

