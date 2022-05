Mai-Kundgebung des DGB in Moosburg: Den Finger in mehrere Wunden gelegt

Von: Nico Bauer

Ludwig Würfl, Moosburgs DGB-Vorsitzender. © nb

Mit einem Rundumschlag wurde bei der DGB-Kundgebung zum 1. Mai in Moosburg scharfe Kritik an den Zuständen im Land geübt. Auch der Ukraine-Krieg kam dabei zur Sprache.

Moosburg – Ludwig Würfl ist ein Mann, der für Klartext steht. Dem Ruf wurde der Vorsitzende des DGB-Ortsverbands Moosburg auch heuer bei der traditionellen Kundgebung zum 1. Mai gerecht. Er sprach vieles an, was seiner Ansicht nach in Deutschland grundlegend schief läuft. Und da gab es einiges.

Würfl kritisierte die immer weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich. Der Reichtum von Großaktionären, Konzernen oder Immobilienbesitzern steige an, während auf der anderen Seite die Armut, Obdachlosigkeit und Hilfsbedürftigkeit trotz Arbeit zunehme. Würfl schimpfte, dass Aktionäre Dividenden auf Rekordniveau erhalten, obwohl Unternehmen teilweise auch mit Corona-Hilfen gestützt wurden. Sein Fazit: „Eine Wirtschaft, die so arbeitet, ist keine soziale Marktwirtschaft, sondern eine Profitwirtschaft. Ein Staat, der die Reichen mit Subventionen und Niedrigsteuern so hätschelt, ist mehr Kapitalstaat denn Sozialstaat.“

Nachbar Österreich als Vorbild in Sachen Rente

Ein weiterer Kritikpunkt war die Rente, „wo Deutschland mit seinen Rentnern so schlecht umgeht wie kaum ein anderes vergleichbares Land“. Würfl sagte, dass ausgerechnet der Nachbar Österreich ein Vorbild sei. Mit etwa 90 Prozent des letzten Nettoverdiensts als Rente liege das Land weiter über den deutschen 63 Prozent. Dazu komme, dass immer weniger Beschäftigte immer mehr Rentner finanzieren müssten und dabei „bleiben die Betuchten außen vor“.

Der DGB-Ortsvorsitzende machte auch deutlich, dass gut zwei Jahre Corona-Pandemie die Mängel des Gesundheitswesens deutlich aufgezeigt hätten. Man habe den Preis bezahlt für die Schließung von Krankenhäusern, schlechte Arbeitsbedingungen und zu geringe Löhne. Das „Hü und Hott der Politik“ habe dafür gesorgt, dass man schlechter als China mit der Zero-Covid-Strategie durch diese Zeit gekommen sei.

Forderung zum Thema Atomwaffen

Natürlich ging der Gewerkschaftler auch auf den Krieg in der Ukraine ein und forderte einen sofortigen Stopp der Kriegshandlungen. Die russische Popaganda der Entnazifizierung hätte er sich im Zweiten Weltkrieg gewünscht: „Was wäre gewesen, wenn Frankreich, Großbritannien, USA und Sowjetunion vor Beginn des 2. Weltkriegs Nazi-Deutschland besetzt, entmilitarisiert und entnazifiziert hätten? Was hätte das wem ersparen können? Warum kam dies nicht zustande?“ Er forderte deutlich, dass amerikanische Atomwaffen aus Deutschland heraus müssten und es auch in diesen Zeiten keine Erhöhung der Rüstungsausgaben geben dürfe.

