„Er beherrscht sein Amt“: Manfred Danner erneut zum Freisinger Kreisbrandrat gewählt

Von: Andrea Hermann

„Er beherrscht sein Amt“, sagte Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger (l.) über den alten und neuen Kreisbrandrat Manfred Danner (M.). Über die Wiederwahl Danners freute sich auch Landrat Helmut Petz. © Hermann

„Ich bin überwältigt“, sagte Manfred Danner, als er am Donnerstag von den Kommandanten der Landkreis-Feuerwehren erneut zum Kreisbrandrat gewählt wurde.

Moosburg – Eine „sehr turbulente Amtszeit“ liegt hinter dem Kreisbrandrat Manfred Danner – bei zahlreichen (Natur-)Katastrophen und Großschadensereignissen war der Chef von 82 Landkreis- und drei Werkfeuerwehren in den vergangenen sechs Jahren gefordert. Trotzdem stellte er sich am Donnerstag in der Schäfflerhalle in Moosburg erneut zur Wahl – und wurde mit 69 von 72 gültigen Stimmen für weitere sechs Jahre ins KBR-Amt gewählt. Das freute Landrat Helmut Petz, der zuvor betont hatte: „Ich wünsche mir sehr die Wiederwahl des Kreisbrandrats Danner.“ Denn mit ihm habe er seit seiner Wahl zum Landrat im Frühjahr 2020 hervorragend zusammengearbeitet.

Landrat: Danner ist ein „Mensch der klaren Worte“

Danner sei nicht nur „engagiert, zielstrebig und strukturiert“, sondern auch ein „Mensch der klaren Worte: Wenn es hakt, dann sagt er es – auf allen Ebenen.“ Und er habe die „nötige Autorität, Dinge durchzubringen“. Er freue sich, dass die Wahl „so eindeutig ausgegangen ist“ und versprach, „immer ein offenes Ohr für die Feuerwehren zu haben“, so Petz.

Das hörte der Kreisbrandrat, dessen zweite Amtszeit offiziell am 14. Januar 2023 beginnt, gerne. Denn es stehen einige Investitionen und Projekte an. So soll zum Beispiel ein Katastrophenschutz- und Feuerwehrausbildungszentrum auf dem Kammermüllerhof im Westen des Flughafens entstehen – ein Projekt, in das Danner schon viel Zeit und Ideen investiert hat und das ihm sehr am Herzen liegt. Zudem soll mit allen Hilfsorganisationen ein Bedarfsplan für den Landkreis erstellt werden, welches Material für den Katastrophenschutz benötigt wird.

Ein Augenmerk liegt auf der Jugendarbeit

Weitere Themen, denen man sich verstärkt widmen werde, seien der flächendeckende Stromausfall, Waldbrand und Hochwasserschutz. Nicht zu vergessen die Digitale Alarmierung, die 2023 flächendeckend eingeführt werden soll und der Manfred Danner „kritisch gegenübersteht“, wie er betonte. Zudem hält er an seinem Versprechen von vor sechs Jahren fest, die Ortsfeuerwehren erhalten und die Jugendarbeit fördern zu wollen. „Mit 65 Jahren ist es bei uns vorbei. Wenn unten nichts nachkommt, haben wir ein Problem“, sagte Danner.

Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger freute sich sehr, dass der alte und neue Kreisbrandrat aus der Dreirosenstadt kommt. Er ist überzeugt, dass Danner „sein Amt beherrscht“. Das sahen auch die Kommandanten so – und wählten Danner erneut.