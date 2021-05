Massiver Personalmangel in der Kinderbetreuung: 100 Absagen für Moosburger Eltern

Auch Neubau kann Problem nicht lösen

In Moosburg fehlt es derzeit gravierend an Kinderbetreuungsplätzen. Im Stadtrat wurden jetzt die Gründe dafür erörtert. Die Lage scheint verfahren zu sein.

Moosburg – In den vergangenen Tagen hat die Stadt Moosburg rund 100 Absagen für Kinderbetreuungsplätze verschickt – und bekam von den Familien auf der Warteliste viele frustrierte Antworten. Bürgermeister Josef Dollinger machte im Stadtrat am Montagabend deutlich, dass die negative Entwicklung am Personalmangel liege.

Die Warteliste bei den Kinderbetreuungsplätzen ist von 75 auf 100 explodiert, weil der Kastulus-Kindergarten seine vierte Gruppe mangels Personals schließen muss. Dollinger erklärte, dass im Fall einer weiteren Gruppenschließung nochmals 25 Plätze wegfallen könnten. Deshalb sei das im Bau befindliche Kinderhaus in den „Amperauen“ nicht die Lösung: „Es hilft nichts, wenn wir jetzt noch drei neue Kindergärten bauen.“

Der Ortschef beschrieb frustriert, dass ihm zwei neue Betreuerinnen im letzten Moment noch abgesprungen seien: „Die Verträge waren schon unterschrieben“, sagte Dollinger. Die Stadtverwaltung müsse die Stellen nun wieder neu ausschreiben. „Wir können jetzt leider keine neuen Gruppen herzaubern“, war das Fazit des Bürgermeisters.

Andere Gemeinden offenbar attraktiver

Im Stadtrat kam von den Grünen wie von der CSU der laute Ruf, sich in einem eigenen Tagesordnungspunkt mit der Personalproblematik in der Kinderbetreuung zu befassen. „Wir sollten die strategische Ausrichtung der Stadt diskutieren“, machte Rudolf Heinz (CSU) deutlich. Die Mitglieder des Gremiums wollen nun ergründen, warum die Arbeitsplätze in anderen Gemeinden offenbar attraktiver sind als beispielsweise in dem derzeit temporär geschlossenen Kastulus-Kindergarten.

Gerhard Beubl (SPD) machte sich dennoch dafür stark, bereits frühzeitig die Planung eines weiteren Kinderhauses anzugehen. Die bereits beschlossene Nachverdichtung und rechtskräftige Baugebiete würden weitere Familien mit Kindern in dem entsprechenden Alter in die Stadt holen. Ohne Betreuungsplätze müsse man weitere Baugebiete absagen. Hierzu sagte Dollinger, dass die Stadt in Gesprächen bereits Absagen für weitere Baugebiete erteilt habe. Erst müsse die städtische Infrastruktur wachsen, damit Moosburg weiter wachsen könne.

