Mehrere Vollsperrungen im Moosburger Baugebiet Amperauen: Was Anwohner und Besucher wissen müssen

Im Moosburger Neubaugebiet Amperauen werden bald die Straßen fertig asphaltiert - und dafür gesperrt. © Hafner

Achtung, Vollsperrungen: Wer in den Moosburger Amperauen wohnt oder das Baugebiet in nächster Zeit ansteuern will, muss an mehreren Tagen mit Behinderungen rechnen.

Moosburg - Im Moosburger Neubaugebiet Amperauen stehen laut einer Mitteilung aus dem Rathaus Vollsperrungen wegen der Fertigstellung der Asphaltdeckschicht bevor. An den Tagen der Asphaltierung kann kein Verkehr fließen, außerdem dürfen keine Fahrzeuge oder Gegenstände auf den betreffenden Straßen abgestellt werden. Anwohner werden laut Stadt separat noch per Handzettel informiert.

Straßen in den Amperauen gesperrt - Die fünf Bauabschnitte

Die Sperrung wird in fünf Bauabschnitte eingeteilt. 1. Oleanderstraße: am Montag, 5. September, Reinigung, am 6. September Asphaltierung; 2. Feuerdorn-, Sanddornstraße und Holunderweg: am 6. September Reinigung, am 7. September Asphaltierung; 3. Veilchenweg und Gehweg Amperaustraße West: am 7. September Reinigung, am 8. September Asphaltierung; 4. Gehweg Amperaustraße Ost: am 12. September Asphaltierung; 5. Amperaustraße: am 12. September Reinigung, am 13. September Asphaltierung. Am Ende des Veilchenwegs wird ein provisorischer Parkplatz für die Anwohner und Besucher errichtet.

Des Weiteren können in dieser Zeit Anwohner über die Feldstraße auf die St2085 (Westumfahrung) bzw. über die Amperwehrstraße ein- und ausfahren. Die Poller werden für diesen Zeitraum entfernt. Die Müllabfuhr kann nur über die Amperaustraße mit Sammelstellen fahren. Der Wendeplatz muss deswegen von parkenden Fahrzeugen frei bleiben.

