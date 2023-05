Leck im Heizgastank: Mehrfamilienhaus in Moosburg musste geräumt werden

Teilen

Zweimal rückte die Feuerwehr zu einem Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus in Moosburg aus. © Armin Forster

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Moosburg stellten am Sonntag gegen 21 Uhr Gasgeruch fest. Vorsorglich musste das Gebäude geräumt werden.

Moosburg - Am Sonntagabend gegen 21 Uhr stellten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Thalbacher Straße in Moosburg Gasgeruch fest. Die wenig später alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Moosburg und Mauern machten ein Leck des Heizgastanks im Außenbereich des Hauses aus. „Das Haus wurde vorsorglich bis zur Reparatur des Tanks durch die Immobilienverwaltung geräumt“, teilt die Polizei Moosburg mit.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Da am Montag gegen 12 Uhr weiterhin Gasgeruch austrat, wurde die Feuerwehr erneut verständigt. Mittels hinzugezogenen Spezialisten konnte der Gastank abgedichtet werden. „Da lediglich eine sehr geringe Menge austrat kam es zu keinem Zeitpunkt zu einer Gefahr für die Öffentlichkeit“, betont die Polizei.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.