Stets wie eine „Löwin“ für Moosburg gekämpft: Anita Meinelt zur Altbürgermeisterin ernannt

Blumen und eine Urkunde gab’s für Altbürgermeisterin Anita Meinelt von (v. l.) Landrat Helmut Petz, Bürgermeister Josef Dollinger und Staatsminister Florian Herrmann. © Maria Martin

Eine hohe Ehre hat die Stadt Moosburg Anita Meinelt zukommen lassen: Am Freitagabend wurde sie zur Altbürgermeisterin ernannt.

Moosburg – 18 Jahre lenkte Meinelt die Geschicke der Dreirosenstadt als Bürgermeisterin. Politikerin und „Mensch“ mit hoher Kompetenz sei sie in ihrem Amt gewesen, attestierte ihr Festredner und Staatsminister Florian Herrmann. Weitsicht, politisches Gespür, Fairness, Verlässlichkeit und konstruktives Durchsetzungsvermögen verbunden mit harter Arbeit – all das habe Meinelt während ihrer langjährigen Tätigkeit als Stadtoberhaupt ausgezeichnet. Wie eine „Löwin“ habe sie gekämpft, wenn sie überzeugt davon gewesen sei, dass eine Sache wichtig und richtig für die Entwicklung von Moosburg wäre. Auch wenn sie dabei gelegentlich zu unkonventionellen Methoden gegriffen habe, wie Herrmann anmerkte und schmunzelte.

Etwa da, als in Moosburg die erste Mittelschule mit Ganztagsbetreuung gebaut werden sollte. An Fördermitteln aus staatlicher Hand seien ihr damals 80 Prozent zugesichert worden. „Und die habe ich eingefordert“, unterstrich Meinelt diese Anekdote. Sie sei bei jedem öffentlichen Auftritt des damals zuständigen Ministers anwesend gewesen. Und wenn das Wort an die Öffentlichkeit gegangen sei, habe sie für die Belange der Stadt den Mund aufgemacht. „Immer höflich, nie verletzend“, meinte sie.

Ohne „Parteiklappen“ sei die Arbeit im Moosburger Stadtrat gestaltet worden. Es habe zwar oft „hitzige Debatten“ gegeben, aber stets sei man zu einem konstruktiven Beschluss gelangt. Gute Ergebnisse seien nie der Verdienst eines Einzelnen, sondern der Verdienst vieler, die fraktionsübergreifend zusammen arbeiteten.

Gleich beim ersten Kennenlernen sei er sich sicher gewesen: „Das ist eine, mit der man rechnen muss“, schilderte Landrat Helmut Petz seinen ersten Eindruck von seiner späteren Stellvertreterin vor 18 Jahren. Meinelt sei ein „homo politicus“: „Hundert Prozent Verlässlichkeit und ein sicheres politisches Gespür.“ Für die Altbürgermeisterin sei politische Arbeit wie ein „Jungbrunnen“. Wie ein „junges Madl“ käme sie aus Sitzungen, nach denen er schon ein bisschen „dahaut“ sei, gestand der Landkreischef und lachte.

Dass die Familie der „Quell des Schaffens“ sei, das ließ Meinelt nicht unerwähnt. Gatte Andreas, Mama Anneliese Lohner, Sohn Michael mit Gattin Tanja und Enkelsohn Felix waren als Vertretung der großen Familie bei der Feier anwesend. Auch die amtierenden Stadträtinnen und Stadträte, die die Grundlage für den Festabend in den Moosburger Westerbergstuben mit ihrem einstimmigen Beschluss für die Altbürgermeisterwürde gelegt hatten. Mitglieder der Verwaltung im Rathaus überraschten ihre frühere Chefin mit einem fantasievollen Geschenk: eine Teleskop-Gabel, mit der man ungehindert über den Tisch greifen könne, wenn man vom Nachbarsteller gerne ein wenig mit verkostet hätte, merkte Manuela Költz vom Vorzimmer des Bürgermeisters an.

Josef Dollinger überreichte die Ernennungsurkunde. Eines wollte der amtierende Rathauschef noch anmerken: Meinelt sei nie nachtragend gewesen. Es sei um die politische Arbeit gegangen und um den Menschen.

Maria Martin

