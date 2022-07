Mit langer Leitung Jubiläums-Challenge erfüllt: Feuerwehr Moosburg nutzt Übung für Social-Media-Trend

Teilen

Die drei Feuerwehren der Stadt – Moosburg, Pfrombach-Aich und Thonstetten – haben bei einer Übung die Jubiläums-Challenge erfüllt, die derzeit in Sozialen Netzen kursiert. © FW

Moosburgs drei Ortsfeuerwehren haben jetzt eine Übung dazu genutzt, einem aktuellen Social-Media-Trend im Zuge des Stadtjubiläums Rechnung zu tragen. Mit Erfolg.

Moosburg – Die Stadt Moosburg ist wegen des Jubiläumsjahrs in Feierlaune. Parallel hat sich in Sozialen Medien ein Trend entwickelt, bei dem sich örtliche Institutionen und Vereine gegenseitig für eine Challenge (Englisch für Herausforderung) nominieren und sowohl ihre Verbindung zur Stadt als auch zur Jubiläumszahl 1250 unterstreichen.

Diese Herausforderung nahmen nun auch die Feuerwehrleute aus Moosburg, Pfrombach-Aich und Thonstetten an. Dabei wurde schnell klar, dass die Chal-lenge nur gemeinsam bewältigt werden kann: Lautete die Idee doch, stattliche 1250 Liter pro Minute an Wasser zu fördern und transportieren.

Mit vier Fahrzeugen ins Übungsgebiet

Grundsätzlich ist dies kein Problem, da die meisten Löschfahrzeuge der drei Moosburger Wehren über leistungsstarke Pumpen verfügen. Jedoch wollten die Verantwortlichen gleichzeitig den sogenannten „Löschzug Wasser“ üben lassen. Daher trafen sich am Montag gegen 19 Uhr die drei Feuerwehren in Moosburg und begaben sich mit insgesamt vier Fahrzeugen in das Challenge- bzw. Übungsgebiet. Ziel dieser besonderen Übung war es, eine ausreichende Löschwasserversorgung über eine lange Wegstrecke sicherzustellen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Hintergrund: Der erste Löschangriff wird zwar in der Regel über den Tank der anrückenden Fahrzeuge eingeleitet, jedoch ist dieser nach wenigen Minuten leer. Abhilfe kann dann eine lange Schlauchstrecke schaffen. Dabei wird Wasser aus Bächen oder Flüssen gefördert. Die Entnahmestelle wurde bei der Aktion von den Kräften aus Thonstetten angezapft, wofür diese mehrere Saugschläuche in die Amper einbrachten. Für den nötigen Druck wurde sowohl eine Tragkraftspritze der Wehr aus Pfrombach-Aich als auch der Moosburger Kameraden eingesetzt.

1250 Liter Löschwasser pro Minute gefördert

Die Schlauchstrecke wurde hierbei von allen Aktiven mit dem großen Augenmerk verlegt, dass auch im Ernstfall der Straßenverkehr möglichst nicht behindert wird. An der Wasser-abgebenden Stelle wurde von den Moosburger Aktiven zudem ein Faltbehälter mit einem Volumen von 3000 Litern zur Löschwasserrückhaltung aufgebaut. Hieraus wurde das Wasser zur angenommenen Brandbekämpfung entnommen.

Insgesamt wurden von den 30 aktiven Übungsteilnehmern 85 B-Schläuche mit einer Gesamtlänge von 1700 Metern, mehrere Saugschläuche, vier Fahrzeugpumpen, fünf Löschwasserverteiler, drei Strahlrohre und ein Löschwasserrückhaltebecken aufgebaut. Obwohl der Übungsschwerpunkt nicht auf der schnellstmöglichen Errichtung der Leitung gelegen hatte, war die komplette Förderstrecke nach nur 30 Minuten einsatzbereit, wie die Verantwortlichen berichten.

Mit der Leitung wurden dann 1250 Liter Löschwasser pro Minute gefördert – und das Ziel der 1250-Jahr-Challenge somit erreicht. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.