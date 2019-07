Mittelschule Moosburg: Neuntklässler haben das erste von vielen Zielen erreicht

Sie haben es geschafft: Die Neuntklässler der Moosburger Mittelschule durften sich am Donnerstag in der Schäfflerhalle für ihren Abschluss feiern lassen.

Moosburg – Im Beisein von stolzen Eltern, erleichterten Lehrern sowie beeindruckten Ehrengästen wurden am Donnerstagabend in der Moosburger Schäfflerhalle die Neuntklässler der Georg-Hummel-Mittelschule gefeiert. Bevor sie ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen durften, wurden sie in zahlreichen Grußworten gewürdigt.

Schulleiter Peter Kasper griff in seiner Rede das Motiv der Einladungskarte auf, die ein Läufer im Zieleinlauf geziert hatte. „Das passt sehr gut zu eurer Schulzeit“, sagte er. „Wie der Läufer musstet ihr euch ständig vorwärts bewegen und selbst entscheiden, wie schnell es vorwärts geht.“ Der Schulabschluss sei jedoch nur ein erstes Zwischenziel. Kaspers Rat: „Man muss sich auch mal ausruhen. Aber bleibt weiter in Bewegung.“ Für seine Schüler sah er beste Voraussetzungen in der Wirtschaft: „Ihr werdet in eine Arbeitswelt entlassen, die händeringend nach Kräften sucht.“ Parallel empfahl er den jungen Erwachsenen für ihr weiteres Leben, „nicht Teil derer zu werden, die nur anprangern, sondern aktiv etwas beitragen“. Damit spielte er auf das Thema Umweltschutz an. Und weiter: „Engagiert euch auch in der Politik, aber haltet euch von Rattenfängern fern, die euch mit einfachen Stammtischparolen locken wollen.“



+ Ihren Abschluss feierten die Schüler mit Angehörigen und Lehrern in der Schäfflerhalle. © afo Dann zog Schülersprecherin Ebrar Kargun im Namen des Jahrgangs Bilanz: „Für die einen war die Schule nervig, für andere war sie das Paradies. Und wieder andere haben dort ihre Liebe kennengelernt.“ Für Letzteres erntete sie viel Applaus aus den Reihen der Schüler. Kargun dankte den Lehrern für ihre Geduld und manchmal nötigen Strenge und wünschte „uns allen jetzt viel Spaß. Denn was wir nun abgeschlossen haben, war nur ein kleiner Teil unseres Lebens.“



Julia Freund, Klassenleiterin der 9b, sprach davon, dass man gemeinsam „Höhen und Tiefen durchgestanden“ habe. Und sie erinnerte sich an einen passenden Spruch aus ihrer eigenen Schulzeit: „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.“ Sie hoffe, so Freund, dass es den Lehrern gelungen sei, in fünf Jahren Mittelschule neben den fachlichen auch die persönlichen und sozialen Kompetenzen der Schüler gestärkt zu haben.



Bürgermeisterin Anita Meinelt gratulierte auch den vielen anwesenden Eltern, „die mitgezittert, euch gefördert und gefordert haben“. Angesichts ihres eigenen nahenden Abschieds von der Moosburger Rathausspitze sagte Meinelt: „18 Mal stand ich hier – und ihr seid der letzte Jahrgang, den ich verabschiede. Deshalb werdet ihr mir mit Sicherheit besonders gut in Erinnerung bleiben.“