Moderate Bierpreise und ein echter Kracher: Am Freitag startet das Frühlingsfest in Moosburg

Von: Nico Bauer

Bei der Bierprobe stieg die Vorfreude noch einmal: Vertreter der Festwirtsfamilie und der Stadt Moosburg haben am Mittwochnachmittag Details zum nahenden Frühlingsfest genannt, etwa den Maßpreis von 8,40 Euro. © Nico Bauer

Am Freitag geht’s los: Moosburg freut sich auf das Frühlingsfest, das von 13. bis 18. Mai gefeiert wird. Ein Beinahe-Dilemma konnte dabei abgewendet werden.

Moosburg – Die Stadt ist bereit für den Neustart des Volksfests. Nach einem im Vorjahr recht spontan organisierten Herbstfest geht es nun nach zwei Jahren Pandemiepause mit der alten Tradition weiter: Am Freitag beginnt das 53. Frühlingsfest, dass zur 1250-Jahr-Feier heuer nicht fehlen darf. Die Festwirtsfamilie und Stadt-Verantwortlichen waren bei einem Pressetermin zwei Tage vor dem Anzapfen voller Vorfreude.

„Unsere Festwirte sind mittlerweile Moosburger geworden“, sagte Alt-Bürgermeisterin und Vize-Landrätin Anita Meinelt mit Blick auf Christian Krämmer, der zusammen mit seiner Familie seit gut zehn Jahren ein verlässlicher Partner der Stadt ist. Der Gastronom betonte, dass man die günstigen Bierpreise (Maß Helles 8,40 Euro, Maß Weißbier 8,70) nur anbieten könne, weil die Stadt Moosburg voll hinter dem Fest stehe.

Dilemma abgewendet - Einen Kracher als Alternative organisiert

Der letzte Aufreger der Planung war die kurzfristige Absage eines Fahrgeschäftes wegen eines Defekts. Bauhofleiter Martin Holzner ließ die Kontakte der Stadt und der anderen Schausteller spielen – mit dem Ergebnis, dass man spontan einen absoluten Kracher fand. Das Fahrgeschäft „The Freak“ ist ein 42 Meter hoher Propeller, für den die Planung auf dem Festplatz teilweise umgestellt wurde. „Das Volksfest ist nicht nur für uns Alte“, sagte Holzner, „wir wollten auch etwas Wildes für die Jungen.“

Ortschef Josef Dollinger hat ziemlich genau zwei Jahre nach seiner Wahl den ersten ganz großen Auftritt – als Stadtoberhaupt mit dem Hammer am Fass. Dem Anzapfen am Freitag sieht er ganz entspannt entgegen: „Ich bin ein Handwerker und kann gut mit Werkzeug umgehen. So etwas muss ich nicht üben.“ Überhaupt blickt Dollinger dem Frühlingsfest zuversichtlich entgegen. Bereits jetzt würden die Reservierungen für den Freitag und Samstag das große Interesse der Menschen am Fest zeigen.

„Diese Volksfest-Abstinenz war für mich als bekennenden Fan des Moosburger Volksfests schon sehr hart“, bekannte Anita Meinelt. Mit ihr freute sich auch Josef Westermeier vom Erdinger Weißbräu, „denn das ist nach der Pandemie auch für uns das erste Volksfest. Die Biergarnituren haben wir 2020 gekauft und die sind noch nagelneu.“

