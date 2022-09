Modernisierungs-Schub in Moosburgs Stadtbücherei - Was die Kunden dort nun erwartet

Teilen

Bücher und andere Medien können in der Moosburger Bücherei seit Kurzem noch einfacher und zeitgemäßer gefunden sowie ausgeliehen werden. © Stadtbücherei

Moosburgs Bücherei-Kunden dürfen sich freuen: Die Bibliothek hat diverse Schritte zur Modernisierung und Digitalisierung vollzogen. Neue Angebote gibt es auch.

Moosburg – Moderner, zeitgemäßer und digitaler ist die Stadtbücherei Moosburg seit ein paar Wochen: Im neu gestrichenen Eingangsbereich des denkmalgeschützten Gebäudes steht nun ein Selbstverbuchungsterminal, mit dem Kunden ihre Medien allein ausleihen können.

Klare Kennzeichnung

Mehr als ein Jahr lang haben alle Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei auf dieses Angebot hingearbeitet, wie jetzt Leiterin Linda Kotzer berichtet. Demnach wurde zuerst der vollständige Sachbuchbereich in der Kinder- und Jugendabteilung sowie in der Erwachsenenabteilung auf die neue Klartextsystematik umgestellt. Die frühere „kryptische“ Kombination aus Buchstaben und Zahlen auf dem Buchrücken wurde durch einfache und klare Begriffe, die dem Buchthema entsprechen, auf dem Signaturschild ersetzt. Bücher wurden so nach Themengebieten geordnet, dass sich Kunden schneller orientieren können. Ein Beispiel ist das neu eingeführte Themenregal „Eltern + Kind“ in der Kinderabteilung – untergeordnete Themen sind Erziehung, Gesundheit, Kinder stärken und schützen etc.. Je nachdem, welches Thema aktuell bei Eltern gefragt ist, soll so eine einfache Orientierung im Bücherregal möglich werden.

Die positive Rückmeldung der Kunden bestätige, dass sich der arbeitsintensive Aufwand gelohnt habe, wie Linda Kotzer sagt. „Viele Bibliotheken in Bayern nutzen die neue Klartextsystematik und haben genauso wie die Stadtbücherei die Zeit während der Lockdowns für die Umstellung genutzt.“

Kinderleichte Ausleihe

Im nächsten Schritt hat die Bücherei einen Förderantrag innerhalb des bundesweiten Programms „WissensWandel, Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von NEUSTART KULTUR“ gestellt. Nach der Zusage sind mehr als 20.000 Medien mit sogenannten RFID-Etiketten versehen worden, auf die alle relevanten Daten übertragen wurden. Das Selbstverbuchungsterminal entspricht den zeitgemäßen Standards einer modernen Bücherei und soll eine selbstständige und schnellere Medienausleihe ermöglichen. Die anfängliche Skepsis bei manchen Kunden konnte laut Kotzer schnell ausgeräumt werden, nachdem sie von den Mitarbeiterinnen in die „kinderleichte Bedienung“ eingewiesen wurden.

Persönliche Hilfe

Mit dem neuen System können zeitgleich sogar mehrere Medien verbucht werden und müssen dafür nur auf die gekennzeichnete Fläche gelegt werden. Über einen Transponder erfolgt dann die Buchung auf das Kundenkonto. „Alle Mitarbeiterinnen stehen natürlich auch weiterhin zur Verfügung und bieten jederzeit Unterstützung bei der Selbstverbuchung“, betont die Büchereileiterin. Die frei gewordene Zeit soll für intensivere Beratungsgespräche und neue Angebote genutzt werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Neben dem Selbstverbuchungsterminal wurde über das Förderprogramm auch eine Onilo App für die Veranstaltung von Bilderbuchkinos für Kindergarten- und Grundschulkinder bereitgestellt. Damit können Vorlesestunden digital und mit Animation gestaltet werden.

Gratis Lexikonportal

Seit Neuestem bietet die Stadtbücherei auch ein Online-Lexikon von Brockhaus an. Büchereikunden können ganz bequem von zu Hause über ihren Büchereiausweis das digitale Brockhaus-Angebot kostenlos nutzen. Neben Enzyklopädien und Lexika können Kunden auch Online-Kurse wie „Fit im Internet für Erwachsene“ oder „Sicher im Web für Jugendliche“ absolvieren. Alles wird in einem werbefreien Umfeld angeboten, sodass keine Ablenkung durch Werbebanner stattfindet. Gerade Schüler, die ein Referat vorbereiten, finden im Jugendlexikon geprüfte Informationen und können über ein „Schülertraining-Programm“ ihr Wissen in den Fächern Deutsch, Englisch oder Mathematik vertiefen.

Alle Kosten für die neuen digitalen Angebote der Stadtbücherei wurden zu 90 Prozent vom Bund finanziert. Das Förderungsprogramm „WissensWandel“ des Deutschen Bibliotheksverbands wird innerhalb von NEUSTART KULTUR von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Weitere Infos zum Programm finden sich unter www.bibliotheksverband.de/wissenswandel.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.