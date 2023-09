Monatelange Vollsperrung in Moosburger Innenstadt startet am Montag - Auswirkung auf Volksfestumzug

Von: Armin Forster

In Moosburgs Altstadt wird derzeit an mehreren Stellen gebaut. Das sorgt für Verkehrsbehinderungen und Vollsperrungen. © Jan Woitas/dpa

In der Moosburger Innenstadt wird neben dem Weingraben nun auch noch die Herrnstraße für den Verkehr gesperrt. Die Maßnahme dauert mehrere Monate.

Moosburg – Weil sich zwei Baustellen in der Moosburger Altstadt überschneiden, kommt es dort in nächster Zeit zu größeren Verkehrsbehinderungen. Das hat auch Auswirkungen auf den Herbstschauumzug an diesem Sonntag, 10. September.

Baustelle Weingraben

Nach wie vor finden Kanalarbeiten im Weingraben statt. Wie berichtet, wird derzeit im oberen Bereich der Einbahnstraße gewerkelt, weshalb von der Münchener Straße nicht mehr eingefahren werden kann. Anlieger des Rosenhofwegs können laut Stadt bis Sonntag, 10. September, vom Fingergäßl rechts in den Weingraben einbiegen. Von 11. bis 15. September werden der Rosenhofweg und der Weingraben bis zum Fingergäßl voll gesperrt. Auch wenn Teile der Straße immer wieder für den Verkehr freigegeben werden, kann es wegen der Arbeiten zu Wartezeiten beim Ein- und Ausfahren kommen.

Baustelle Herrnstraße

Dass der Weingraben als Verkehrsachse rausfällt, daran haben sich Autofahrer in den vergangenen Monaten bereits gewöhnt. Nun jedoch steht jedoch auch in der parallel verlaufenden Herrnstraße eine Sperrung an. Grund ist die Baustelle am „Huberhaus“, wo aktuell das Rathaus erweitert wird. Von Montag, 11. September, bis voraussichtlich 22. Dezember, gibt es kein Durchkommen für den Verkehr, weil ein Teil der Herrnstraße für die Lagerung von Baumaterial benötigt wird. Fußgänger und schiebende Radfahrer können den Abschnitt passieren.

Bürgermeister Josef Dollinger erklärt den Grund der Sperre: „Wir brauchen die Fläche. Wenn Betonmischer anfahren oder Ziegel abgeladen werden, würde es ohne Sperre jedes Mal ein Gehupe und Verkehrschaos geben.“ Weiterhin möglich sei die Fahrt vom Gries hoch bis zum Fingergäßl, wo dann auch die Durchfahrt zum Weingraben und dort wieder hinunter Richtung Gries gewährleistet sei. Dollinger: „Auch die Belieferung der von der Sperre betroffenen Geschäfte sollte sichergestellt sein.“ Die vollständige Freigabe des Weingrabens erhoffe man sich für Ende September.

Neue Route für Herbstschau-Umzug am Sonntag

Während der Festwirtsauszug am heutigen Freitag (17 Uhr) noch wie üblich vom Rathaus über die Herrnstraße verlaufen kann, fallen diese und der Weingraben beim Herbstschauumzug am Sonntag (14 Uhr) komplett raus. Dann geht es von der Münchener Straße direkt via Stadtplatz, Leinbergerstraße, Gries und Landshuter Straße zum Viehmarktplatz.

