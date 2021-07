Montessori-Schule Moosburg: Wichtige Hürde genommen

Moosburger Stadträte genehmigen Vorbescheidsantrag

Der Moosburger Montessori-Verein hält ihn endlich in Händen: den genehmigten Vorbescheidsantrag. Mit dem Ja des Stadtrats ist man einen großen Schritt weiter.

Moosburg - Jahrelang hat der Moosburger Montessori-Verein ein Grundstück für eine Schule gesucht. Nun scheint man am Ziel zu sein. Mit einer Lösung vor Augen, drückt der Verein nun richtig aufs Gaspedal und stellte bereits den Vorbescheidsantrag. Der wurde letztlich auch vom Stadtrat mit 22:1 Stimmen genehmigt.

Beim Bau der Montessori-Schule, die laut Antrag als „Schule mit landwirtschaftlicher Ausrichtung“ bezeichnet wird, sind sich alle Seiten im Stadtrat einig. Jeder wünscht sich die Realisierung und sieht eine solche Einrichtung als Bereicherung der schulischen Landschaft in Moosburg an. Von der Seite gab es beim Vorbescheidsantrag über das Projekt an sich keinen Diskussionsbedarf. Vielmehr stand eine formelle Frage im Raum, weil das städtische Grundstück nahe Feldkirchen an der Umgehungsstraße erst aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden soll.

Die Stadt hat in den Amper-auen dem Landkreis das Angebot unterbreitet, für die Entnahme der einen Fläche am anderen Flussufer ein Grundstück neu ins Schutzgebiet einzubringen. Dies scheint für alle Beteiligten ein gangbarer Weg zu sein, aber es handelt sich um ein laufendes Verfahren. 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier (Grüne) zeigte sich deshalb überrascht, dass man schon über den Vorbescheid abstimmen soll, bevor die Voraussetzungen für den Bau überhaupt erfüllt sind.

Montessori-Schule Moosburg: Bauliche Prüfung dauert noch an

„Die Behandlung erscheint mir etwas verfrüht“, sagte Stanglmaier. Bürgermeister Josef Dollinger warb dafür, dass der Verein die Schule schnellstens realisieren möchte und die beiden Verfahren sich nicht beißen. Das Landratsamt brauche schließlich Zeit für die bauliche Prüfung der Pläne und dies könne parallel geschehen – unter der Voraussetzung, dass die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet auch erfolge. „Ich möchte mir nur nicht den Schuh anziehen, dass es wegen der Stadt Verzögerungen gibt“, sagte Dollinger. Unter der Bedingung gab es dann auch die Zustimmung fast aller Stadträte.

CSU-Stadtrat Rudi Heinz lobte zudem die Pläne, die für einen ersten Entwurf sehr ansprechend seien. Der Fraktionssprecher fand es positiv, dass die Gebäude eher dezent seien und deshalb in den sensiblen Bereich nahe der Amperauen passen. Auch der Bau der Schule mit einem abgeschirmten Innenhof sei sehr gefällig.

Deshalb hat der Montessori-Verein nun seine erste baurechtliche Hürde übersprungen, und die Pläne wandern mit dem Stempel der Genehmigung weiter ins Freisinger Landratsamt zur nächsten Prüfung. Parallel ist der Kreistag noch mit der Herausnahme aus dem Schutzgebiet befasst.

