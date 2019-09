Vollbremsung hilft nichts: 17-Jähriger fährt Seniorin an

Unfall in Moosburg: Eine Seniorin wollte die Straße überqueren – wurde jedoch von einem anderen Verkehrsteilnehmer übersehen.

Moosburg – Eine 79 Jahre alte Moosburgerin wollte am Samstagabend um 21.35 Uhr die Landshuter Straße in Moosburg überqueren. Zur gleichen Zeit wollte jedoch der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads von der Stadtwaldstraße nach links in die Landshuter Straße abbiegen. Der junge Mann bemerkte die Fußgängerin zu spät.

Rettungsdienst im Einsatz

Obwohl er stark abbremste, konnte er einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Seniorin wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Leichtkraftrad beläuft sich auf rund 500 Euro.

