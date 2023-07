„Getränke haben zum Glück gereicht“: 2500 Besucher feiern Moosburger Altstadtfest - trotz mehr als 35 Grad

Am bisher heißesten Tag des Jahres

Die Hitze verzögerte den Start, doch abends wurde es richtig schön: In Moosburg feierten am Samstag gut 2500 Besucher auf dem Altstadtfest.

Moosburg – Der Samstag war der bislang heißeste Tag des Jahres. Das verzögerte den Start des Moosburger Altstadtfests ein bisschen, der guten Stimmung tat die Hitze letztlich aber keinen Abbruch.

280 Biertischgarnituren aufgestellt

„Zum Auftakt um 16 Uhr hat die Sonne auf den Plan regelrecht reingebrannt“, sagt Max Kiermaier, einer der Förderer des FC Moosburg, der das Altstadtfest seit vielen Jahren veranstaltet. Bei Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke nützten auch die Sonnenschirme nicht viel. Lauschiger war es dagegen im Amtsgerichtsgarten, wo das Grün den ersehnten Schatten spendete.

Doch je später der Abend, desto kühler die Temperaturen und desto voller die rund 280 Biertischgarnituren. „Zu späterer Stunde war dann nicht nur im Amtsgerichtsgarten, sondern auch auf dem Plan ordentlich was los“, sagt Kiermaier, der schätzt, dass etwa 2500 Gäste das Altstadtfest gemeinsam gefeiert haben. Für die richtige Stimmung sorgten die Revival Gang mit rockigen Liedern und M3, die ein wenig Südstaaten-Atmosphäre in die Dreirosenstadt brachten. Auch an die kleinen Besucher war gedacht: mit einer Hüpfburg in der Herrnstraße und Kinderschminken. „Wie gut die bunten Gesichter bei dem Wetter gehalten haben, weiß ich allerdings nicht“, sagt Kiermaier und lacht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In Sachen Verpflegung setzte man auf eine gute Mischung: Neben bayerischen Schmankerln wie einer „Zerrupften Sau“ gab es auch Falafel aus der arabischen Küche oder Südtiroler Brotzeitbrettl mit der passenden Weinbegleitung. Die Flüssigkeiten waren an diesem Hochsommertag ohnehin das Wichtigste, neben Bier und Kreationen wie Aperol Spritz war vor allem auch Antialkoholisches sehr gefragt. „Die Getränke haben zum Glück gereicht“, so Kiermaier.

Wasserwacht lobt Besucher für vorbildliches Verhalten

Ein positives Fazit zieht auch die Moosburger Wasserwacht, die über neun Stunden Sanitätsdienst leistete, aber trotz der Hitze glücklicherweise keine dehydrierten Patienten versorgen musste. „Die Besucher haben sich vorbildlich verhalten“, resümiert BRK-Chef Stefan Aigner. „Der Einsatz verlief reibungslos, es war wirklich ein schönes Fest.“

Max Kiermaier sieht es genauso – würde sich aber für 2024 ein paar Grad weniger wünschen. Trotzdem freut er sich schon auf das nächste Altstadtfest, das möglicherweise die eine oder andere Neuerung bereithält. „Ich hab’ da schon ein paar Ideen.“ mh

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.