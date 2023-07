Fatales Manöver: 24-Jähriger überholt - und schrottet BMW

Die Polizei Moosburg musste wegen eines fatalen Überholmanövers ausrücken. Symbolbild © IMAGO/Gelhot

Das hätte tragisch ausgehen können: Ein 24-Jähriger leistete sich ein waghalsiges Überholmanöver - das nicht so ausging wie geplant.

Moosburg/Aich - Es war ein waghalsiges Überholmanöver, zu dem ein 24-Jähriger bei Aich ansetzte. Die Aktion hatte vor allem für ihn selbst Folgen. Wie die PI Moosburg mitteilte, wollte der Mann aus dem Kreis Landshut am Freitag um 12.05 Uhr am Ortsausgang Aich in Richtung Buch gleich zwei Wagen hintereinander überholen, und das in einer Rechtskurve. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen 3er BMW, der erst im anliegenden Feld zum Stehen kam.

Der 24-Jährige musste mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht werden, an seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. ft

