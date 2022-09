Noch heute kann er kaum darüber sprechen: Für einen Athleten aus Moosburg wurde Olympia 72 zum Alptraum

Von: Margit Conrad

Noch im Straddle-Stil überwand der Moosburger Hochspringer Ingomar Sieghart die Latte. Eine Höhe von 2,20 Metern schaffte er so im Normalfall. Doch unter den schlimmen Eindrücken des Olympia-Attentats scheiterte er bei den Spielen an einer Höhe von 2,15 Metern. © Repro: Conrad

Bei den olympischen Spielen in München ging Ingomar Sieghart als Hochspringer an den Start. Das blutige Attentat aber warf ihn völlig aus der Bahn.

Moosburg/Binswangen – Noch heute hat er ein Kribbeln im Bauch, wenn er olympische Wettbewerbe im Fernsehen sieht. Vor 50 Jahren war er als Hochspringer selbst mit dabei. Doch ausgerechnet die Spiele in München hinterlassen bei ihm immer noch ein ungutes Gefühl im Magen.

Am 10. September 1943 in Ostrava, dem damaligen Sudetenland geboren, gehörten Ingomar Sieghart und seine Angehörigen zu den Kriegsflüchtlingen, die in Moosburg eine neue Heimat gefunden haben. Eine sportliche Familie waren sie. Damals, so erzählt der heute 79-Jährige, war Turnvater Jahn mit „Frisch, fromm, fröhlich, frei“ noch allgegenwärtig. „Eigentlich sollte ich Turner werden“, erzählt er rückblickend. „Aber dann bin ich innerhalb eines Jahres zehn Zentimeter in die Höhe geschossen, und ein Turner mit mehr als 1,60 Meter Größe war nicht angebracht.“

In Mexiko wurde Sieghart am Ende strahlender Neunter

Also orientierte sich Ingomar Sieghart um – und wurde stattdessen der kleinste Hochspringer bei den Spielen in München, wie er berichtet. Damals war der Fosbury Flop, die heute gängige Technik, rücklings über die Querlatte zu kommen, noch nicht etabliert. Deshalb trainierte Ingomar Sieghart im traditionellen Straddle-Stil, bei dem sich der Springer bäuchlings über die Latte „wälzt“.

Sohn der Stadt Moosburg: Ingomar Sieghart, Teilnehmer der olympischen Spiele 1972 in München, lebt heute, 79 Jahre alt bei Dillingen. © Conrad

Der Verein 1860 war für Ingomar Sieghart das Sprungbrett zu höheren Weihen. Das galt nicht nur für die Teilnahme an Länderkämpfen, sondern natürlich auch für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Bereits bei Olympia 1968 in Mexiko war der Moosburger mit von der Partie. Wenn er sich an diese, seine ersten Spiele erinnert, strahlt er heute noch: „Es gab kein Konkurrenzdenken. Das waren alles total sympathische Leute.“ Am Ende erreichte er einen höchst respektablen neunten Platz. Und für München, in der Nähe seines Heimatorts, hätte er sich noch viel mehr zugetraut. Doch dann kam der Schwarze September.

Ein Freund von ihm war unter den Opfern

Ingomar Sieghart kann auch heute nur mit tränenerstickter Stimme über den Anschlag der palästinensischen Terrororganisation auf die israelische Olympiamannschaft sprechen, die als Geiselnahme begann und mit der Ermordung aller israelischer Gefangenen endete. Unter den elf Geiseln war auch ein „lieber Freund“, wie Sieghart den israelischen Leichtathletiktrainer Amitzur Shapira nennt. Er erinnert sich, dass dieser mit Handfesseln auf dem Rücken im Flugzeug gesessen habe, und dann eine Handgranate dorthin geworfen worden sei.

Anderntags habe er das zerstörte Flugzeug, zusammen mit seinem Freund, Dr. Gerd Mieleitner, einem Bundeswehrarzt in Fürstenfeldbruck, ansehen dürfen – oder besser gesagt: müssen! „Noch heute geht es mir schlecht, wenn ich über das Attentat reden muss.“ Shapira habe er an der Uni in Mainz kennengelernt. „Das war ein sehr netter Mann.“

Als der damalige IOC-Präsident Avery Brundage verlauten ließ, „The Games must go on“, ging auch der Moosburger an den Start. Schließlich ging es um Olympia, ein Weltereignis, auf dass er sich monatelang vorbereitet hatte. „Dennoch sind mir diese Geschehnisse nicht aus dem Kopf gegangen“, sagt der heute 79-Jährige, und er ist sich auch nach wie vor sicher, dass das Blutbad wenige Tage zuvor ihn in seiner Leistung gehemmt hat. Längst hatte er eine Höhe von damals 2,20 Meter im Straddle-Stil überwunden, aber in München scheiterte er an der Qualifikationsnorm von 2,15 Metern.

Mexiko war heiter, München war düster

„In Mexiko waren es die heiteren Spiele, nach dem Attentat in München die düsteren“, sagt Sieghart im Rückblick auf seine Karriere. „Während sich bei der Abschlussfeier in Mexiko alle Teilnehmer voller Freude umarmt haben, gab es das in München nicht. Aber die Spiele mussten schließlich weitergehen.“

Ingomar Sieghart lebt zwar seit Langem in Binswangen bei Dillingen, nach wie vor aber hat er gute Kontakte nach Moosburg, wo er unvergessen ist – nicht nur bei der Sportgemeinschaft Moosburg, bei der er Vorsitzender war. Wenn Bürgermeister über ihn sprechen, nennen sie ihn stolz einen „Sohn der Stadt“. Und seine Liebe zu Olympia konnte auch das palästinensische Attentat nicht auslöschen „Ich habe heute nochl ein Kribbeln im Bauch, wenn die Olympischen Wettbewerbe beginnen. Als ob ich dabei wäre.“

