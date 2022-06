Minuten, die den Landkreis erschütterten: Die traurige Bilanz nach dem schweren Unwetter über Moosburg

Von: Magdalena Höcherl

Nichts blieb an seinem Platz: etwa dieses Trampolin, das auf einem Hausdach im Markt Nandlstadt landete. © Thomas Gaulke

Orkanartige Böen haben den nördlichen Landkreis am späten Montagnachmittag massiv getroffen. Nach wenigen Minuten war das Unwetter vorbei – doch die Schäden sind enorm.

Nördlicher Landkreis – Es herrschte Weltuntergangsstimmung: Nach einem heißen Tag zog am Montag gegen 16.30 Uhr in der Region um Moosburg binnen Minuten ein schweres Unwetter auf. Die Gewitterzelle mit 20 Kilometer Durchmesser brachte laut dem Deutschen Wetterdienst Sturm der Stärke 11 mit 109 km/h in der Spitze mit sich, dazu Starkregen und Hagel. Ab 118 km/h spricht man von einem Orkan.

Radfahrer wurde von Baum erschlagen

Einen 53-Jährigen kostete der Sturm das Leben: Laut Polizei war der Mann aus Baden-Württemberg zusammen mit seiner Lebensgefährtin auf einem Radweg in der Nähe des Moosburger Wasserwerks unterwegs, als er von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Dadurch wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen durch Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallstelle starb. Seine Lebensgefährtin wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Hagelmassen kamen in kürzester Zeit vom Himmel. © Thomas Gaulke

Schwer verletzt wurde ein 15-Jähriger aus dem Landkreis. Er war mit einem Freund am Ufer der Amper auf Höhe des Pillhofener Wehrs, als er von einem Baum erfasst wurde. Der Jugendliche kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Sein Freund wurde leicht verletzt. In Abens (Markt Au) stürzte ein Baum auf das Auto eines 56-Jährigen aus Unterfranken, der auf der Hirnkirchner Straße unterwegs war. Dabei wurde er schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. In Thalham (Gemeinde Attenkirchen) wurde ein Anhänger durch einen umstürzenden Baum schwer beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3500 Euro. Durch den Sturm wurden mehrere Gebäude demoliert. Unter anderem wurde auch das Dach des Autohauses Waser am Moosburg Bahnhof komplett abgedeckt.

Schwimmerin wird noch vermisst

Ein weiterer Vorfall beschäftigt die Polizei Moosburg noch immer: Nach dem Unwetter gab es vage Verdachtsmomente, dass eine Schwimmerin am Moosburger Aquapark das Wasser möglicherweise nicht rechtzeitig verlassen konnte. Daher wurde mit Tauchern, Sonar (Ortungsgerät) und einem Polizeihubschrauber nach einer etwa 70-Jährigen gesucht – jedoch ohne Ergebnis. Wie Moosburgs Polizeichef Christian Bidinger mitteilt, habe man das Gelände am Dienstag noch einmal erfolglos abgesucht. „Aktuell haben wir keine konkreten Anhaltspunkte, dass wirklich eine weibliche Person möglicherweise ertrunken ist.“ Auch eine Vermisstenanzeige liege nicht vor. „Nichtsdestotrotz kann es diese Frau gegeben und sie sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht haben“, sagt Bidinger. Er betont: „Wenn das so war, wäre es schön, wenn sie sich meldet, um Gewissheit zu haben.“

Stundenlanger Stromausfall

Weil zahlreiche Bäume um- und auf Leitungen gestürzt sind, kam es in mehreren Kommunen zu stundenlangen Stromausfällen. Auch das Handynetz war in weiten Teilen ausgefallen – besonders schlimm für viele, die Angehörige nicht erreichen konnten. Betroffen waren laut dem Landratsamt Moosburg, Thonstetten, Au, Attenkirchen, Ober- und Niederhummel, Wang, Mauern, Gammelsdorf und Nandlstadt.

Zahlreiche Dächer wurden durch die orkanartigen Böen abgedeckt – wie das eines landwirtschaftlichen Gebäudes in der Gemeinde Wang. © Thomas Gaulke

Wie die für die Energieversorgung zuständigen Stadtwerke München bestätigten, wurden die Freileitungen nach Uppenborn und München durch das Unwetter beschädigt. Der Sicherheitsservice arbeitete bis spät in die frühen Morgenstunden des Dienstags daran, die Stromversorgung flächendeckend wiederherzustellen. In der Zwischenzeit war das Technische Hilfswerk (THW) mit Notstromaggregaten im Einsatz, um in erster Linie betroffene Pflege- und Altenheime zu versorgen.

Bahn stellt Zugverkehr ein

Der Bahnverkehr zwischen Freising und Landshut musste bis Dienstag eingestellt werden. Zwischen Moosburg und Bruckberg wurde die Oberleitung schwer beschädigt, ein Personenzug musste evakuiert werden. Zahlreiche Fahrgäste strandeten am Freisinger Bahnhof und warteten dort auf Schienenersatzverkehr. Am Dienstagfrüh fuhren wieder Züge bis Moosburg, die Strecke weiter nach Bruckberg war noch bis Mittag gesperrt.

Auf der A 92 ging zwischen Moosburg-Nord und -Süd wegen Starkregen und umgefallener Bäume zeitweise gar nichts mehr. In Richtung Freising-Ost kam der Verkehr nur mühsam voran. Selbiges galt für die B 301, die zwischen Attenkirchen und Au gesperrt werden musste.

Im Biergarten des Gasthauses Schnaitl in Wang stürzte ein Birke um – und riss den Maibaum mit sich. © Thomas Gaulke

So schnell das Unwetter aufkam, so schnell zog es vorbei: Innerhalb weniger Minuten war alles vorüber, der Himmel klarte wieder auf. Doch die Schäden sind enorm, die Aufräumarbeiten dauerten den ganzen Dienstag lang an. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, Katastrophenschutz und Polizei war ausgerückt. Allein in Moosburg waren in der Nacht über 200 Kräfte zeitgleich im Einsatz, um etwa Bäume aus dem Weg zu räumen, Keller leer zu pumpen und die Bevölkerung mittels mobiler Anlagen zu warnen – die Sirene funktionierte wegen des Stromausfalls nicht.

Hopfen massiv beschädigt

Am Tag danach blicken die Landwirte mit Sorge auf ihre Felder. „Die Hagelschäden sind massiv“, sagt Gerhard Stock, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands in Freising, der das Unwetter an seinem Wohnort Sillertshausen hautnah erlebt hat. Vor allem der Hopfen sei in Mitleidenschaft gezogen worden. „Wir haben 2000 Hektar Hopfen im Landkreis, die alle mehr oder weniger betroffen sind.“ Das schmerze besonders, weil sich das empfindliche Gewächs bislang gut entwickelt habe. Es könne sein, dass vertragsmäßig bereits verkaufter Hopfen aufgrund der Schäden nicht geliefert werden kann, sagt Erich Lehmair, Geschäftsführer des Hopfenpflanzerverbands Hallertau.

Andere Feldfrüchte wie Weizen, Mais, Gerste und Raps seien zwar robuster. „Aber auch hier haben wir deutliche Schäden“, erklärt Stock. Und auch in den Wäldern hätten die Orkanböen massive Schneisen hinterlassen. „Man merkt, dass solche Unwetterereignisse immer häufiger vorkommen“, sagt Stock, der sich noch gut an das Sturmtief „Sabine“ vor zwei Jahren erinnert. „Das mitzuerleben, ist beängstigend.“

