Barcelona-Bande: Urteil für den Strippenzieher aus Moosburg steht fest

74 Kilo Marihuana waren im Kofferraum der Drogenschmuggler entdeckt worden. Jetzt wurde der Kopf der Bande aus Moosburg verurteilt. © Hauptzollamt Bielefeld

Ein Moosburger (31) war der Kopf der Barcelona-Bande, die Drogen von Spanien ins Münchner Umland geschmuggelt hat. Jetzt hat das Landgericht ein Urteil gefällt.

Landshut/Moosburg – „Wenn das keine Bande war, wer wäre es dann?“ Für Staatsanwältin Maria Offenbeck war die Sache nach sechs Verhandlungstagen vor dem Landgericht Landshut „eindeutig“ belegt: Die vier Angeklagten haben sich der bandenmäßigen unerlaubten Einfuhr von und der Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge schuldig gemacht, als sie vergangenen September 74 Kilo Marihuana aus Spanien über Frankreich in das Bundesgebiet schmuggelten. Die sechste Strafkammer sah dies ein wenig anders und ging am Ende nur von einer Mittäterschaft aus, was an der Ahndung aber nichts änderte.

Am dritten Verhandlungstag war zwischen den Verfahrensbeteiligten eine umfassende Verständigung getroffen worden – ob Bande oder nicht, hatte dabei keine Rolle gespielt. Der Prozess endete für die Männer im Alter zwischen 31 und 40 Jahren, die strafrechtlich bis dato nicht in Erscheinung getreten waren, mit Freiheitsstrafen zwischen sechs Jahren, vier Monaten und zwei Jahren. Letztere wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Der Kopf der Barcelona-Bande war ein Moosburger

Wie berichtet, waren die Angeklagten durch einen anonymen Hinweis im November 2021 aufgeflogen. Die Kripo observierte nach dem Tipp zwei Beschaffungsfahrten nach Spanien und zurück, ehe nach einer dritten am 19. September in einer Münchner Tiefgarage der Zugriff erfolgte. Im Kofferraum eines Audis stießen die Ermittler auf 74 Kilo Marihuana. Wie sich durch die Geständnisse, abgerundet durch die Ermittlungsergebnisse ergeben hatte, waren die Angeklagten bei den Fahrten stets arbeitsteilig vorgegangen. „Jeder hatte seine Rolle“, so Offenbeck. Ein 31-jähriger Moosburger war „der Kopf“, der die Kontakte zu den Hintermännern hatte und die Fahrten sowie den Weiterverkauf organisierte. Ein gleichaltriger Bekannter sorgte für die Anmietung des Beschaffungsfahrzeugs und fuhr dieses auch. Ein 40-Jähriger fungierte als Begleitfahrer. So war die Barcelona-Bande unterwegs.

Die Fahrten seien immer nach dem gleichen Schema abgelaufen, sagte Offenbeck. Die Angeklagten seien regelmäßig mit drei Fahrzeugen „hochkonspirativ nach Barcelona“ gefahren. „Da nicht von Betäubungsmittelfahrten auszugehen, wäre lebensfremd.“

Haupttäter erhält eine saftige Gefängnisstrafe

Gleichwohl waren im Rahmen der Verständigung einige Ziffern der Anklage wegbeschränkt worden, sodass am Ende nur mehr die finale Beschaffungsfahrt abzuurteilen war. Lediglich bei diesem letzten Drogendeal war ein 32-Jähriger als Beifahrer mit von der Partie gewesen. Zusammen mit dem Moosburger hatte er einen für die Drogenbeschaffung erforderlichen Geldbetrag von mindestens 220 000 Euro am 16. September nach Spanien gebracht.

Während die restlichen Angeklagten bis zur Verständigung geschwiegen haben, hatte der 32-Jährige seinen Tatbeitrag bereits zu Prozessbeginn vollumfänglich eingeräumt. Sein Verteidiger hatte für ihn wegen Beihilfe eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren als ausreichend erachtet. Die Kammer folgte dem Antrag mit den Auflagen, der 32-Jährige müsse 1200 Euro zahlen und sich regelmäßiger Drogenkontrollen unterziehen. Der Haupttäter aus Moosburg erhielt eine Haftstrafe von sechs Jahren, vier Monaten; der Fahrer des Beschaffungsautos fünf Jahre, vier Monate.

Dessen Verteidiger hatte auf die „untergeordnete Rolle als Fahrer“ verwiesen. Sein Mandant habe von dem Moosburger sogar Anweisungen bekommen, wie er das Fahrzeug zu parken habe. Bei beiden Männern ordnete die Kammer zudem die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, da die Landgerichtsärztin einen Hang zum übermäßigen Drogenkonsum als gegeben sah. Zudem hatten die Verteidiger von Fahrer und Haupttäter jeweils die Therapiebereitschaft ihrer Mandanten betont. Der Begleitfahrer schließlich wurde zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Er hatte als Einziger angegeben, dass Drogen und Alkohol bei ihm keine Rolle spielen würden. Die Ärztin hatte allen Angeklagten volle Schuldfähigkeit attestiert: Es habe sich doch um einen längeren Tatzeitraum „mit strukturiertem Vorgehen“ gehandelt. (kö)

