Mehr Platz fürs Rathaus: Huber-Haus darf abgerissen und Erweiterungsbau geplant werden

Von: Nico Bauer

Für den Abriss freigegeben wurde das Huber-Haus an der Herrnstraße, das direkt ans Rathaus (r.) angrenzt. © nb

Die Platznot im Moosburger Rathaus könnte bald ein Ende haben: Das angrenzende Huber-Haus an der Herrnstraße darf abgerissen und ein Erweiterungsbau für die Verwaltung geplant werden.

Moosburg – Gute Nachrichten für die Stadt Moosburg: Das Huber-Haus an der Herrnstraße darf nun abgerissen werden. In der Bauausschuss-Sitzung am Montag gab Bürgermeister Josef Dollinger bekannt, dass man nun auch offiziell die Genehmigung für den Abriss habe. Damit kann die Erweiterung des Rathauses an der Herrnstraße nun konkret in Angriff genommen werden. Der Bürgermeister sagte, dass das Verfahren einige Zeit gedauert habe, weil erst planerische Vorgaben erfüllt werden mussten. Er dankte ausdrücklich den Altstadtfördern, die mit einer positiven Stellungnahme auch den Abriss befürworteten.

Optisch ist das leerstehende Gebäude mit dem alten, heruntergelassenen Rollo neben dem gepflegten Rathaus optisch nicht sehr schön anzusehen. Vor dem Kauf durch die Stadt hat das Landesamt für Denkmalpflege schon festgestellt, dass es sich bei dem seit einigen Jahren leerstehenden Haus nicht um ein Baudenkmal handelt. Für die Stadt Moosburg bietet die Fläche des Huber-Hauses so ziemlich die einzige Möglichkeit, an das Rathaus anzubauen und den dringenden Bedarf weiterer Arbeitsplätze schaffen zu können.

Fahrstuhl und Fluchtweg realisierbar

Vor allem bietet der Anbau nun aber die Chance, einen Fahrstuhl zu bauen und damit auch alle Stockwerke der Stadtverwaltung barrierefrei erreichbar zu machen. Mit der Erweiterung wird für die Stadtverwaltung der rechtlich vorgeschriebene zweite Fluchtweg realisiert. Mit der Abrissgenehmigung hat man in dem Bauverfahren die wohl am schwersten einschätzbare Hürde übersprungen.

