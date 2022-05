„Nachbarn verklagen sich gegenseitig“: Streit im Neubaugebiet Amperauen

Von: Nico Bauer

Dunkle Wolken über dem Neubaugebiet Amperauen: Es gibt Streit unter den Nachbarn, weil sich einige Bürger nicht an die Bauvorschriften halten. © Bauer

Im Moosburger Neubaugebiet Amperauen gibt es Streit unter den Nachbarn. Grund: Es wird anders gebaut als geplant und genehmigt.

Moosburg – Dem Moosburger Stadtrat kann man nicht vorwerfen, dass er sich zu wenig mit dem Neubaugebiet Amperauen beschäftigt hat. Da nun aber teilweise anders gebaut als geplant und genehmigt wurde, knirscht es gewaltig zwischen etlichen Nachbarn. Schon jetzt beschäftigen sich Gerichte mit dem Baugebiet und offen ist, ob und wie die Bauaufsicht des Landratsamtes auf bekannte Missstände reagieren wird.

Die in wenigen Tagen ihr Amt niederlegende Stadträtin Evelin Altenbeck (Grüne) nutzte ihre letzte Bauausschuss-Sitzung, um noch einmal den Finger in die Wunde zu legen. Sie machte deutlich, dass sich die Gerichte schon mit einigen Anzeigen beschäftigen müssen für den tobenden Nachbarschaftsstreit. „Einige halten sich nicht an die Baugenehmigungen und haben vier statt der genehmigten zwei Wohneinheiten gebaut“, sagte Altenbeck. Das sei an sich schon ziemlich unverschämt, aber besonders ärgert die Bauexpertin der Grünen, dass auch ein von der Stadt gefördertes Baugrundstück von diesen Abweichungen betroffen ist. Altenbeck sagte deutlich, dass die Stadt nicht wegschauen dürfe: „Da ist gerade der Teufel los. Die Nachbarn verklagen sich gegenseitig, um ihr Recht zu bekommen.“

Bürgermeister Josef Dollinger und sein Bauamtsleiter Herbert Held konnten zu den offensichtlich auch schon im Rathaus bekannten Diskrepanzen zwischen genehmigten Häusern und tatsächlich gebauten Häusern wenig sagen. „Wenn einer großzügiger gebaut hat, dann ist das eine Sache der Bauaufsicht“, erklärte Dollinger. Diese Kontrollbehörde sitzt im Landratsamt, kann kontrollieren und auch bestrafen bis zum Extremfall einer Beseitigungsanordnung.

Landratsamt ist informiert

Herbert Held sagte, dass man dem Landratsamt die bekannten Fälle gemeldet, aber noch keine Antwort erhalten habe. Altenbeck berichtete davon, dass manche Bauherren schon versuchen, ihre Tricks zu kaschieren: „Es bleiben vier Wohneinheiten, wenn man zwei Briefkästen wieder abschraubt und stattdessen dann zwei Namen auf einen Briefkasten schreibt.“ Dollinger jedenfalls sagte, dass er nicht durch das Baugebiet marschieren könne, um den Bebauungsplan mit Klingeln und Briefkästen abzugleichen. „Das Grundübel ist die engere Bebauung, die der Zeit geschuldet ist. Damit sitzen Leute enger aufeinander und es gibt mehr Spannungen“, sagte Rathauschef Dollinger.

Auch Ludwig Kieninger machte deutlich, „dass mir die Situation dort gar nicht gefällt. Die Straßen sind auch komplett zugeparkt.“ Das habe zur Folge, dass teilweise Baufahrzeuge für noch im Bau befindliche Häusern kaum bis gar nicht durchkommen.

