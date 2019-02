Aldi-Tanke lockt mit besonders billigem Sprit zur Eröffnung

Der Betreiber Avanti eröffnet in Moosburg auf dem Parkplatz von Aldi Süd eine neue Discount-Automatentankstelle. Wie schon bei vergangenen Eröffnungen in Österreich (Foto) werden Kunden mit radikalen Angebotspreisen zum Start geködert.

Datum steht fest

von Armin Forster schließen

Mit einem Sprit-Angebot zum Kampfpreis will die neue Avanti-Automatentankstelle bei Aldi in Moosburg an den Start gehen. Das Eröffnungsdatum steht bereits fest.