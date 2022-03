Bauen in Moosburg: Räte arbeiten weiter an Lückenschließung - Absage für Grünen-Antrag

Von: Nico Bauer

Fleißig gebaut werden soll auch bald im Moosburger Süd-Osten. Der Stadtrat hält an den Plänen für das „Obere Gereuth Nord-Ost“ fest. Symbolbild © Büttner/dpa

Der Bebauungsplan „Oberes Gereuth Nord-Ost“ in Moosburg wird weiter vorangebracht. Ein Antrag, das Verfahren zu bremsen, stieß auf Ablehnung im Ratsgremium.

Moosburg – Moosburgs Stadtrat geht weiter voran bei der Schaffung der Baugrundlage an der Fischerstraße. Für den Bebauungsplan „Oberes Gereuth Nord-Ost“ wurde schon einmal ein erster Schwung von öffentlichen Stellungnahmen bearbeitet. Die Einwendungen der Bürger werden wegen einer Vertagung ihrer Stellungnahmen auf eine andere Sitzung noch nicht besprochen. Ein Antrag der Grünen, das Bauleitverfahren vorerst ruhen zu lassen, fand keine Mehrheit.

Unweit der Isar und des Flugplatzes hat der südöstliche Bereich von Moosburg noch eine Baulücke, in der dieser Bebauungsplan greifen soll. Für die Grünen stellte der Fraktionssprecher und 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier aber den Antrag zur Geschäftsordnung auf eine Vertagung. Er begründete den Vorstoß mit der in Moosburg nicht vorhandenen Infrastruktur für ein erhebliches Wachstum mit mehreren neuen Wohngebieten. Dabei sprach er die Amperauen und das Rockermeier-Areal an. Schon jetzt habe die Stadt Moosburg Schwierigkeiten, ausreichend Betreuungsplätze für Kinder anzubieten. Deshalb müsse man erst diese Voraussetzungen schaffen, bevor weitere Wohnquartiere rechtlich baureif gemacht werden.

CSU-Sprecher: Der Stadtrat ist jederzeit Herr des Verfahrens

CSU-Fraktionssprecher Rudi Heinz sah den Einwand nicht so drastisch und sagte, dass Bebauungspläne erfahrungsgemäß langwierige Verfahren sind. „Die Häuser werden nicht im nächsten Jahr gebaut“, sagte Heinz und sprach sich gegen den das Verfahren bremsenden Antrag aus dem Lager der Grünen aus. Der Stadtrat sei jederzeit der Herr des Verfahrens und könne die Geschwindigkeit bei der Realisierung des Baugebietes regeln. Letztlich wurde der Antrag der Grünen mit 9:14 Stimmen abgelehnt.

Somit wurde der aktuelle Stand der Bauleitplanung dem Stadtrat vorgestellt. Nach ersten Diskussionen wurden noch ein paar Details geändert. Zudem wurde vom Bauamt darauf hingewiesen, dass die Erschließung des Baugebietes aktuell noch nicht bestehe. Anschlüsse an die Wasserversorgung und die Abwasser-Kanalisation müssten erst noch gebaut werden. Erst dann kann der Wohnraum für rund 275 Personen realisiert werden.

Zwei Ringstraßen sollen in das neue Baugebiet führen

Bei der verkehrlichen Erschließung ist vorgesehen, dass die Anlieger über die Fischerstraße bis zur Kreuzung mit der Staatsstraße unweit des Viehmarktplatzes geleitet werden. In das neue Baugebiet sollen zwei Ringstraßen führen. Durchgangsverkehr wird es durch die Wohnquartiere nicht geben.

Ursprünglich sollte der Moosburger Stadtrat 25 Äußerungen zu der Planung abwägen und diskutieren – aber nach 18 Punkten wurde das Verfahren wegen der fortgeschrittenen Zeit abgebrochen. Der die Sitzung leitende 2. Bürgermeister Georg Hadersdorfer bat um Verständnis, dass der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil noch unaufschiebbare Punkte habe. Einige Bürger aus der näheren Umgebung hatten selbst Einwendungen an die Stadt geschickt und müssen nun auf die Antwort warten. Auch der Fliegerclub Moosburg wies in einem Schreiben auf die Emissionen des genehmigten Flughafens hin.

