Moosburg bekommt am Samstag sein erstes Hip-Hop-Festival

Rap-Fans sollen am Samstag im Moosburger Jugendhaus auf ihre Kosten kommen: Dann findet das 1. Hip-Hop-Festival statt. Das Programm ist umfangreich.

Moosburg – Der Moosburger Sommer geht musikalisch weiter: Nach dem MATØ-Festival steht am morgigen Samstag das nächste Festival in der Dreirosenstadt an. Im Jugendhaus dreht sich von 15 Uhr bis Mitternacht alles um das Genre Hip Hop.

Organisator ist das Moosburger Label New Word Order, hinter dem die Inhaber Petra und Patrick Soyer stehen. Und so sind bei „Moosburgs erstem Hip-Hop-Festival“, wie die Veranstaltung angepriesen wird, auch in erster Linie die Künstler von New Word Order zu hören und sehen: Zleyr, Blank, Maro, Mosaik, Ali Affront, aber auch K.Rina und T-Delight heißen die Headliner.

Der Video-Trailer des Veranstalters auf Facebook

Mit Deutschrap, Hip Hop, R&B und Urban Music sollen die Besucher alle Hip-Hop-Elemente vorfinden. Auch Einflüsse aus den Bereichen Soul und Indie werden zu hören sein. Neben der Live-Musik von diversen Interpreten sind Einlagen aus den Bereichen Hip-Hop-Tanz und Breakdance geplant. Graffiti, eine DJ-Party „und viele Specials“ sollen das Angebot abrunden. Die Veranstalter versprechen zudem ein günstiges Angebot an Getränken und Essen.



Eintritt, Einlass und mehr Infos zum Hip-Hop-Festival in Moosburg

Das Hip-Hop-Festival findet am Samstag von 15 bis 0 Uhr im Jugendhaus Moosburg (Am Stadion 1) statt – unweit des Bahnhofs. Der Eintritt kostet zehn Euro, Einlass wird ab 16 Jahren gewährt. Weitere Infos finden sich auf der Internetseite von New Word Order.



