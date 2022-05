Moosburg bekommt neuen Abenteuerspielplatz: Wo er entsteht und warum es auch Kritik gibt

Von: Nico Bauer

Finale Variante: Moosburgs Kinder dürfen sich auf diese längere Kletterreihe freuen. © Grafik: Stadt

Moosburgs Kinder und Eltern dürfen sich auf einen neuen Abenteuerspielplatz freuen. Doch die Pläne haben in der Bevölkerung nicht nur Begeisterung geweckt.

Moosburg – Der Stadtrat hatte fünf Alternativen zur Auswahl, und bei der Grundsatzentscheidung für den künftigen Moosburger Abenteuerspielplatz zwischen der Wasserwerkstraße und dem Parkplatz des FC Moosburg, nahe dem Schwimmbad, konnte man eigentlich nichts falsch machen: Die Varianten kamen alle gut an und hatten das Potenzial für eine Realisierung.

Nach der Vorstellung der Ideen am Montagabend entschied man sich allerdings erst in nichtöffentlicher Sitzung, weil die Preisvorschläge im Vorfeld der offiziellen Ausschreibung geheim bleiben müssen.

Für die Altersgruppe bislang zu wenig geboten

Die ausgewählte Variante ist nun eine längere Kletterreihe, die vom Schwierigkeitsgrad immer weiter ansteigt. Das bedeutet, dass die kleineren Kinder in den ersten Bereichen mitklettern können und dann zum finalen Zielturm hin die eigentliche Zielgruppe der größeren Kinder von sechs bis zwölf Jahre alle Aufgaben meistern kann. Stadtgärtner Michael Guyens hatte bei der Vorstellung deutlich gemacht, dass gerade für diese Altersgruppe in Moosburg aktuell eher wenig geboten sei.

Das Herzstück des Abenteuerspielplatzes soll ein 7,50 Meter hoher Turm werden. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagte Guyens. Er konnte mangels Erfahrungswerten nichts zu der Vandalismusgefahr sagen. Vom Hersteller der Spielgeräte sei die Aussage gekommen, dass sich junge Erwachsene nicht erst aufwändig durch den Parcours zwängen würden, um dann ohne Fluchtmöglichkeit im Turm zu feiern.

Anwohner äußern Sorgen

Seitens der Anlieger wurden in der Stadtratssitzung schon einmal Sorgen geäußert. Die Frage eines Bürgers („Wer sollen die Nutznießer sein und wie viele Leute kommen da am Tag?“) konnte niemand beantworten. Ein anderer in der Nähe lebender Moosburger kritisierte, „dass der Parkplatz beim FC Moosburg heute schon die Partymeile ist und das auch nachts um 1 oder 2 Uhr“.

Stadtgärtner Guyens sagte dazu, dass der Abenteuerspielplatz wie alle anderen Spielplätze der Stadt abends um 20 Uhr geschlossen werde. Zudem wird der Spielplatz zu dem Parkplatz hin abgeschlossen – durch einen zwei Meter hohen Wall mit einer etwa fünf Meter hohen, dichten Strauchbepflanzung. Guyens wünschte sich, dass der Stadtrat die Anschaffung größerer Bäume für den Spielbereich genehmigt. So soll es von Beginn weg Schatten für den Sommer geben.

Ein Kritikpunkt: Keine Mitsprache der Kinder

Die Stadt Moosburg wird nun die ausgewählte Variante ausschreiben. Gärtnerei und Bauhof bereiten das Gelände vor, die beiden Betriebsteile der Kommune werden dann auch künftig den Unterhalt übernehmen. Im Stadtrat gab es viel Zustimmung für die Vorschläge. Allerdings bemängelte Gerhard Beubl (SPD), dass man beim neuen Flaggschiff der Moosburger Spielplätze die Kinder im Vorfeld nicht zu den verschiedenen Varianten befragt habe.

