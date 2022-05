„Brettl-Spitzn“ live in Moosburg: Gelungenes Heimspiel für Moosburger Frauen-Quartett

Teilen

Ein Heimspiel hatte die Moosburger Gruppe „Auf d’Saitn“ mit (v. l.) Sandra Osterloher, Christina Beubl, Claudia Kaulich und Veronika Beubl. © Maria Martin

Beste Stimmung herrschte am Sonntag in Moosburg, als die BR-“Brettl-Spitzn Live“ in Moosburg waren. Heimspiel hatte dabei das Moosburger Frauen-Quartett „Auf d‘Saitn“.

Moosburg - Zünftig war’s, die Gäste haben sich bestens amüsiert. Beim jüngsten Auftritt der BR-„Brettl-Spitzn Live“ in der Moosburger Stadthalle am Sonntagabend gab es volksnahe Unterhaltung mit viel bayerischem Lebensgefühl. Mit dabei: das Moosburger Frauen-Quartett „Auf d’Saitn“ mit Veronika und Christina Beubl sowie Sandra Osterloher und Claudia Kaulich aus Moosburg. Musikalisch sind die vier Damen „spitze“, und was das komödiantische Talent angeht – einfach toll. Als „Lokalmatadore“ wurden die Moosburger Multi-Talente natürlich vom Publikum in der vollen Stadthalle begeistert begrüßt, mit Händeklatschen und Füße-Trampeln.

Begeistertes Publikum: Viel Applaus gab’s von den Besuchern in der Stadthalle für die Akteure der „Brettl-Spitzn“. © Maria Martin

„Das Leben feiern“, das wolle man an diesem Abend, das hatte Moderator Jürgen Kirner eingangs betont. Nach der langen Corona-Pause genossen es die Moosburger, ihre Stars aus dem beliebten Fernseh-Format ganz hautnah erleben zu dürfen. „Tom und Basti“ etwa, „unsere Granaten“, wie Kirner das Komiker- und Musiker-Duo aus Mauth bei Passau begrüßte. Mit der bayerischen Sprache umgehen, das können die beiden „Waldler“. Viel Witz und Leidenschaft war dabei, als sie den „runden Geburtstag“ des Onkels besangen. In der Garage wurde gefeiert. Beim Zuhören saß man mittendrin in der derben Gesellschaft, den Bierkrug und den Rollbraten vor sich, von dem dem Onkel ein Fransen aus dem Mund raus hing.

Von den erotischen Gefühlen, die der Hund ihres Mannes haben müsse, berichtete Marion Schieder. „Da werd’ ich mir jetzt auch ein Fell wachsen lassen und einen Zecken rein hängen.“ Das kündigte die „Schiederin“ an, um künftig die nötige Aufmerksamkeit des Ehegatten auf sich zu ziehen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Apropos Ehe: 25 Jahre gingen sie als Renate und Will Huber durch das Leben – verheiratet. Wie man das schaffe? Das fragten Kabarettistin Bianca Bachmann (Couplet-AG) und Jürgen Kirner, flankiert von Bernhard Gruber (Akkordeon) und Bernie Filser (Gitarre). „Bei uns war es nie Liebe. Ich hab Bauerwartungsland. Mein Bausparer war fällig, da bleibt man halt beinand“, sangen die beiden im Couplet. Und dass ihr Mann jetzt im Keller wohne, von „Bett und Tisch getrennt“, das sei die beste Lösung, „auch wenn er manchmal flennt.“

Zum Brettl-Spitzn-Finale kamen alle Künstler zusammen auf die Bühne der Moosburger Stadthalle. © Maria Martin

Amüsant nostalgisch reiste das Musiktheater „Conny und die Sonntagsfahrer“ in die Zeit des Wirtschaftswunders in Deutschland zurück. Da durfte selbstverständlich auch der „Itsy Bitsy Teenie Weenie Honololu Strandbikini“ nicht fehlen. „Aha sagt sie“, „aha sagt er“, sangen die Moosburger „Auf d’Saitn“- Damen. Um auszudrücken, dass man das, was g’sagt wurde vom Ehepartner, mal wieder nicht so recht verstanden wurde.

Gut, dass die echte „Aha-Regel“ (Abstand, Hygiene und Alltag mit Maske) am Sonntag nicht mehr galt. Denn so könne man auch das erschnüffeln, was jetzt lange nicht mehr möglich gewesen sei: Körpergeruch, Schweiß und so einiges anderes, meinte Marion Schieder, bei den Temperaturen in der vollen Stadthalle in Moosburg.

Ganz heißen Applaus gab es am Ende der Veranstaltung, als sich alle Akteure noch einmal auf der Bühne versammelten.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.