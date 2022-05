Die Saison beginnt: Moosburger Freibad öffnet bald - wieder ohne Corona-Auflagen

Von: Armin Forster

Teilen

Letzte Arbeiten: Mülltonnen aufstellen, das Planschbecken noch einmal komplett säubern, die Leinen im Becken einziehen und Dutzende andere Kleinigkeiten – Gerhard Hofmann (im Bild), Fachangestellter für Bäderbetriebe in Moosburg, und seine Kollegen haben noch eine Menge zu tun, bis es losgehen kann. © Josef Fuchs

Das Moosburger Freibad startet nächste Woche in die Saison. Besonders Jugendliche dürfen sich darauf freuen.

Moosburg – Es wird Zeit, Badehose und Bikini aus dem Schrank zu kramen und frische Sonnenmilch zu kaufen: Am kommenden Mittwoch, 11. Mai, startet Moosburg um 11 Uhr in die Freibadsaison. Besonders darauf freuen dürfen sich alle Jugendlichen: Unter 16-Jährige erhalten am Eröffnungstag wieder kostenlosen Eintritt. Das hat jetzt die Stadtverwaltung verkündet. Nach Jahren voller Auflagen und Restriktionen durch die Corona-Pandemie soll der Besuch des Bads heuer wieder uneingeschränkt möglich sein, heißt es in der Pressemitteilung.

Wieder Dauerkarten im Moosburger Freibad

Derzeit werden im Bad finale Reinigungsarbeiten und Maßnahmen an den Grünanlagen durchgeführt, um auf die Rückkehr der Besucher vorbereitet zu sein. Viel-Schwimmer dürfte dabei besonders glücklich machen, dass es nun auch wieder Dauerkarten zu kaufen gibt. Sie waren ebenfalls den Corona-Umständen zum Opfer gefallen. Wie das Rathaus betont, werden Saisonkarten nur gegen Vorlage eines Lichtbilds ausgegeben, um Missbrauch zu vermeiden. Das Foto befestigt das Kassenpersonal auf der gekauften Dauerkarte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Preise und alle Details finden sich auf der städtischen Homepage www.moosburg.de sowie am Aushang am Freibadeingang. Kartenzahlungen sind nicht möglich. Am Eröffnungstag können bereits ab 9 Uhr Saisonkarten erworben werden. afo

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Das Moosburger Freibad an der Stadtbadstraße 15 öffnet täglich von 7 bis 20 Uhr, Kassenschluss ist um 19.30 Uhr. Für eine Einzelkarte zahlen Erwachsene 3,50, Ermäßigte 2,50 und Kinder bis 16 Jahre zwei Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.