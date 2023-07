Sie gehen mit dem „nötigen Rüstzeug aus der Schule“: Moosburger Gymnasium verabschiedet Absolventen

Besonderes Lob für Oberstufenkoordinator

Bei der Verabschiedung der Absolventen lobte die Direktorin des Moosburger Gymnasiums auch die „tolle Gemeinschaft“. Dafür nennt sie ein Beispiel.

Moosburg – Einen „ganz tollen Jahrgang“ hat Claudia Theumer, Schulleiterin des Moosburger Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasiums, am Freitagnachmittag verabschiedet. Dabei rückte sie im Gespräch mit dem FT nicht nur die „Spitzenleistungen“ der acht Besten in den Mittelpunkt, sondern auch und vor allem das „gute Miteinander“ und die „tolle Gemeinschaft“ zwischen Schülern und Lehrern in all den Jahren.

Ein besonderes Lob der Rektorin galt Oberstufenkoordinator Stefan Pellmaier, der nicht nur Regeln und Pflichten von den Absolventen eingefordert, sondern auch „Verständnis, Humor und Einfühlungsvermögen“ gezeigt hätte. Und so gebührt auch ihm ein Teil des Erfolgs, dass alle 76 Abiturienten nun das Abschlusszeugnis in den Händen halten – der Notendurchschnitt liegt bei 2,15.

Abiturienten gehen „mit nötigem Rüstzeug aus der Schule“

Als Beispiel für ein „schönes Miteinander“ an der Schule sei jüngst der Abi-Streich gewesen, so Theumer, bei dem unter dem Motto „Schüler gegen Lehrer“ Spiele veranstaltet wurden und sich Schüler aller Jahrgangsstufen und Lehrer Duelle etwa im Eierlaufen, beim Bobbycarrennen und Schokokussessen lieferten – zur Freude aller Beteiligten.

Claudia Theumer ist sich sicher, dass die Abiturienten „mit dem nötigen Rüstzeug aus der Schule gehen“. Und sie ermutigte die Schüler, ihren Weg zu gehen. „Was immer du tun kannst oder träumst, es zu können, fang damit an!“, zitierte sie den Dichter Johann Wolfgang von Goethe und wünschte den jungen Leuten alles Gute für den neuen Lebensweg. Und sie freut sich schon auf ein Wiedersehen, das bereits in zwei Jahren stattfinden könnte. Denn im Schuljahr 2024/2025 feiert das Gymnasium Moosburg 50-jähriges Bestehen – unter anderem mit einem Ehemaligentreffen.

Nicht nur die Besten wurden geehrt

Für die Rektorin war es bei der Abschlussfeier nicht nur wichtig, mit Simon Knabel und Timo Krause (beide 1,0) sowie Moritz Kaiser, Julia Metz, Emilie Bous, Daniel Lösl, Christoph Kastner und Emma Plötz (alle 1,2) die besten Absolventen zu ehren, sondern auch besondere Leitungen in anderen Bereichen zu würdigen – etwa im künstlerischen, musischen und sozialen Bereich. So wurden Veronika Heimbeck, Anna Lena Kröll, Fenja Neubauer, Sophie Schmid, Charlotte Schweiger, Christoph Kastner, Leonie Maier, Benedikt Peschler und Sophia Kopp für ihr besonderes musikalisches Engagement geehrt – mit einem Preis der Sparkasse.

Für besondere künstlerische Leistung wurden Hafsa Dagli, Timo Kraus und Elif Alkin von der Bank ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben ist laut Theumer auch der besondere Einsatz in der Oberstufe. Dafür gab’s für Emma Plötz, Daniel Lösl und Christoph Kastner eine Ehrung des Landkreises Freising.

Weitere Auszeichnungen an diesem Nachmittag:

Ehrenpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für besondere Leistung im Fach Physik: Simon Knabel, Mika Reil und Julia Metz

Ehrenpreis der Deutschen Mathematik-Vereinigung für herausragende Leistungen im Fach Mathematik: Simon Knabel

Biozukunftspreis der Stiftung Natur/Mensch/Kultur: Timo Krause

Abiturpreis „Wirtschaft“ des Vereins für Socialpolitik: Emilie Bous

Ehrenpreis des Philologen-Verbands für besondere Leistungen in Latein: Timo Krause

Abiturpreis der Erzdiözese für besondere Leistungen in katholischer Religion: Julia Metz.

