Moosburg dreht an der Preisschraube: Städtische Hallen kosten künftig deutlich mehr Miete

Für Veranstaltungen in der Schäfflerhalle (Foto) oder Stadthalle verlangt das Moosburger Rathaus künftig höhere Nutzungsgebühren. ARCHIV: JOSEF FUCHS © Josef Fuchs

Vereine, Schulen, private Mieter: Wer Moosburgs Stadthalle oder Schäfflerhalle für Veranstaltungen nutzen will, muss künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Moosburg – Nach den explodierten Energiekosten reagiert die Stadt Moosburg nun mit einer deutlichen Erhöhung der Mietkosten für die Schäffler- und Stadthalle. 20 Jahre lang hatte die Kommune ihre Preisliste nicht geändert, weshalb es nun zum großen Sprung kam.

Zum 1. Januar 2023 gibt es die gesetzliche Regelung, dass die Vermietung kommunaler Liegenschaften umsatzsteuerpflichtig wird. Dazu kommt die massive Steigerung der Energiekosten, weshalb die Stadt ihre fast schon traditionellen Tarife nicht mehr halten konnte. Über die Notwendigkeit der Erhöhung bestand am Montag in der Sitzung der Stadträte Einigkeit.

Drastische Erhöhung in einem Beispiel vorgerechnet

Die Veränderung wird deutlich am Beispiel einer Vereinsveranstaltung in der Stadthalle, bei der Eintritt kassiert wird und eine Bewirtung erfolgt. Bisher zahlten die Vereine 420 Euro plus 55 Euro für den Aufbautag. Der neue Vorschlag aus dem Rathaus zum Beschluss im Stadtrat beinhaltete 600 Euro Miete, 200 Euro für den Aufbautag, 200 Euro für den Abbautag und 55 Euro für die Technik. Die Gesamtkosten würden so von 475 auf 1050 Euro steigen.

In der Debatte sah CSU-Fraktionssprecher Rudolf Heinz grundsätzlich die Notwendigkeit einer Erhöhung, wollte aber bei den Veranstaltungen örtlicher Vereine einen kleinen Kompromiss erreichen. Bei Miete, Aufbau- und Abbautag schlug er jeweils 50 Euro Reduzierung vor. Somit erhöhe sich die Veranstaltungsmiete in der Stadthalle von 475 auf 900 Euro. Das wurde so bei der Gegenstimme von Philipp Fincke (FDP) beschlossen.

In der Diskussion betonte Bürgermeister Josef Dollinger, dass die Stadtverwaltung im Haushaltsansatz für 2023 bei allen Liegenschaften die dreifachen Stromkosten angesetzt habe. Alleine für Strom habe man 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Die gestiegenen Kosten für Energie, Wärme oder die Hausmeister könne man nur zu einem kleinen Teil auf Vereine umlegen. Er machte auch deutlich, dass man bei externen Mietern noch stärker erhöhen müsse.

Die neuen Mietpreise für Hallen der Stadt Moosburg Stadthalle: Private Sitzungen und Versammlungen 1200 Euro (bisher 1000), private Veranstaltungen mit Eintritt und Verkauf 1800 (1100), Auf-/Abbautag 200-300/200 (bisher je 55), Versammlungen von Vereinen und Schulen 400 (210), Veranstaltungen von örtlichen Vereinen mit Eintritt und Verkauf 550 (420), Auf-/Abbautag je 150 (bisher 55/0), Technik 50 (0).

Schäfflerhalle: Private Sitzungen und Versammlungen 800 Euro (bisher 600), private Veranstaltungen mit Eintritt und Verkauf 1100 (800), Auf-/Abbautag 150-250/150 (bisher 55/0), Versammlungen von Vereinen und Schulen 300 (210), Veranstaltungen von örtlichen Vereinen mit Eintritt und Verkauf 400 (210), Auf-/Abbautag je 100 (bisher 55/0), Technik 50 (0).

