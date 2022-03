Elektrogeschäft wird zu Pop-Up-Store: In Moosburg gibt es bald eine Drogerie für Geflüchtete aus der Ukraine

Von: Nico Bauer

Neue Bestimmung: Das ehemalige Elektrogeschäft Haering steht derzeit leer. Auf Initiative von Tante Emma soll dort eine Pop-Up-Drogerie eröffnen. © Bauer

Mit einer Pop-Up-Drogerie will der Moosburger Verein Tante Emma Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen. Nun hat man Räume dafür gefunden.

Moosburg – Seit Jahren greift der Moosburger Verein Tante Emma sozial schwachen Menschen unter die Arme, indem gespendete Waren für kleines Geld weitergegeben werden. Für den Verein mit dem großen Herz ist es nun auch eine Selbstverständlichkeit, den im Landkreis Freising ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Das soll einerseits mit hygienischen Willkommenspaketen und andererseits mit einer Pop-Up-Drogerie, sprich einer temporären Einrichtung, geschehen.

Da die Lager von Tante Emma randvoll sind, benötigte man zuerst Räumlichkeiten – und die sind nun gefunden. Gegenüber der Moosburger Feuerwehr darf Tante Emma die leer stehenden Räume des ehemaligen Elektrogeschäfts Haering an der Leinbergerstraße übernehmen. Die baulichen Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Dass die Räumlichkeiten gefunden wurden, ist CSU-Stadtrat und Architekt Rudolf Heinz zu verdanken. Er wurde von zwei Seiten auf die Ukrainehilfe angesprochen – einerseits aus dem Umfeld von Tante Emma wegen des vollen Lagers des Hilfevereins. Außerdem wies der Moosburger Schreinermeister Reinhard Hofmann, der sich mit der Hilfsorganisation Navis für Geflüchtete engagiert, auf deren volles Lager hin. Heinz wurde so zum Leerstandssucher – und fand nun geeignete Räumlichkeiten mit dem ehemaligen Elektrogeschäft.

Moosburger Firmen helfen ehrenamtlich

Hier besteht bereits Baurecht für eine Wohnanlage, doch Baubeginn ist erst Anfang 2023. Die Brüder Driton und Mahmut Zeka des Unternehmens TM Wohnbau stellen daher den Leerstand kostenlos zur Verfügung. Mehrere Firmen aus Moosburg und Umgebung erledigen ehrenamtlich die Renovierung, spenden Regale oder übernehmen künftig die Stromkosten.

Der erste Teil der neuen Räumlichkeiten ist ein großes Lager, in dem aus gespendeten Waren Hygienepakete gepackt werden für die Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg geflohen und nun im Landkreis angekommen sind. „Wir packen verschiedene Pakete für Männer, Frauen, Kinder oder Babys“, sagt Johannes Becher, der Vorsitzende von Tante Emma. Er erklärt aber auch, dass diese Pakete nur eine erste kleine Grundversorgung darstellten. Der zweite Bereich wird daher eine Pop-Up-Drogerie, in der sich die Ukrainer weiter versorgen können mit anderen Produkten, die jeden Tag im Bad benötigt werden. Becher betont, dass der Verein nun im Eiltempo ein Konzept erstellen, mit den ehrenamtlichen Helfern Öffnungszeiten eruieren und sämtliche offene Fragen beantworten muss – etwa die, ob auch Berechtigte der Tafel oder Geflüchtete aus andern Ländern hier einkaufen dürfen.

Interessierte treffen sich am Sonntag

Interessierte Helfer sind am Sonntag, 3. April, ab 14 Uhr in das Geschäft an der Leinbergerstraße eingeladen. Dann werden Start, Öffnungszeiten und das konkrete Konzept besprochen.

