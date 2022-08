Moosburg entschärft zwei heikle Kreuzungen - Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen

Reaktion auf wiederholte Unfälle

An zwei Kreuzungen wurde in Moosburg die Verkehrsführung geändert. Weil sich seither dort die Unfälle häufen, wird nun teilweise nachgebessert.

Moosburg – Die gute Nachricht zuerst: Die provisorische Verkehrsführung an den Kreuzungen Thalbacher-/Bahnhofstraße und Münchener/Westerbergstraße wird derzeit angepasst und neu kenntlich gemacht. Die schlechte Nachricht lautet: Die Maßnahme sorgt laut der Stadt Moosburg für erhebliche Einschränkungen und zeitweise Sperrungen. Die ganz schlechte Botschaft aber: Schon am Montagvormittag stellte sich heraus, dass die Arbeiten länger dauern werden und es auch in den kommenden Tagen zu Beeinträchtigungen kommen wird.

Denn während es an der Münchener Straße im Wesentlichen um eine Erneuerung der gelben Provisoriums-Markierung geht, wird der unfallträchtige Knotenpunkt Thalbacher-/Bahnhofstraße (ein Beispiel lesen Sie hier) deutlich modifiziert. Dabei soll vor allem das Anbringen von Leitschwellen auf der Linksabbiegespur Richtung stadteinwärts zukünftig ein Schneiden der Kreuzung verhindern, erklärt Sabine Wiesheu, Leiterin der Moosburger Straßenverkehrsbehörde. Die Leitschwellen und einige weitere Anpassungen, die gemeinsam mit der Polizei erarbeitet wurden, sollen den Unfallschwerpunkt entschärfen.

Neues Stoppschild mit Haltelinie

So werden die künstlichen Verkehrsinseln abgebaut und stattdessen zukünftig ein Stoppschild mit Haltelinie an der Thalbacher Straße stadtauswärts aufgestellt. Davor werden zwei Pfeile für geradeaus und Linksabbieger markiert. Um auch weiterhin eine gute Übersicht beim Einfahren in die Vorfahrtsstraße zu gewährleisten, soll auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Spiegel installiert werden, der den Verkehr aus Richtung Bahnhofstraße zeigt. Aus Richtung BayWa-Unterführung kommend werden die Fahrbahnmarkierung erneuert und bei der Linksabbiegerspur die Leitschwellen gesetzt.

Die ausführenden Firmen werden die Arbeiten in der Thalbacher Straße laut Sabine Wiesheu erst am Dienstag abschließen. Danach geht es dann an der Kreuzung Münchener-/Westerbergstraße weiter. Dort seien lediglich die Linien neu zu markieren. Aber auch dort werde ein Stoppschild an der Münchener Straße für den Verkehr aus Richtung Innenstadt eingeführt. Dieses ersetzt das bisherige „Vorfahrt achten“, bei dem punktuell zu beobachten war, dass einige Verkehrsteilnehmer fast ohne Temporeduzierung geradeaus durchgefahren sind.

Der Moosburger Stadtrat hatte entschieden, die provisorische Verkehrsführung mit den nun durchgeführten Änderungen bis zum Ende des Jahres zu verlängern. Danach wird entschieden, was final umgesetzt werden soll.

