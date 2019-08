Josef Furtmeier: Der aufrechte Moosburger, der sich den Nazis widersetzte

Zum 50. Todestag von Josef Furtmeier erinnern engagierte Bürger an den aufrechten Moosburger, der als enger Vertrauter und Mentor der „Weißen Rose“ galt.

Moosburg – „Ganz plötzlich verschied am Donnerstagmittag der Justizoberinspektor im Ruhestand, Josef Furtmeier, kurz vor Vollendung seines 82. Lebensjahres. Die Hälfte seines Lebens hatte er im Dienste der Justiz verbracht. Mit dem Jahr 1933 begann für ihn eine schlimme Zeit. Er wurde wegen seiner politischen Gesinnung aus dem Dienst entlassen und zwar mit stark gekürzter Pension. Während des Zweiten Weltkrieges und auch danach waren ihm im Ruhestand die Bücher seine besten Freunde. Der Verstorbene war bekannt als freundlicher, durchaus bescheidener Herr, der umfangreiche Kenntnisse auf vielen Gebieten besaß.“

Mit diesen Zeilen wurde 1969 die Nachricht vom Ableben Josef Furtmeiers verbreitet, dessen Todestag sich am heutigen Mittwoch, 28. August, zum 50. Mal jährt. Der Verstorbene, der 1933 von den Nazis zwangspensioniert wurde, weil er den Hitler-Gruß verweigert hatte und wegen polemischer Äußerungen denunziert worden war, hatte sich eine „Bestattung in der einfachsten Weise“ ausbedungen: „keine Grabrede, keine Notiz in der Zeitung“. Stattdessen wurden drei Vaterunser und ein Ave Maria gebetet, bevor Josef Furtmeier im Familiengrab neben der Moosburger Michaelikirche seine letzte Ruhestätte fand.

1943 wurde Furtmeier von der Gestapo verhaftet

Es sollten vier Jahrzehnte vergehen, ehe man in seiner Heimatstadt erfuhr, dass der am 3. September 1887 geborene Schneidermeisterssohn aus der Thalbacher Straße weit mehr als nur ein bescheidener und belesener Zeitgenosse war, sondern selbst Geschichte geschrieben hat – als Weggefährte und Vertrauter von Hans und Sophie Scholl und Mentor der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, die durch ihre Flugblätter gegen das NS-Regime bekannt wurde. Sophie Scholl nannte den väterlichen Freund liebevoll „den Philosophen“, ihr Bruder Hans sehnte sich als Soldat an der Ostfront „am liebsten“ nach dem Gedankenaustausch mit „meinem alten Furtmeier“.

Durch den unbeugsamen Querdenker lernte Hans Scholl Manfred Eickemeyer kennen, in dessen Schwabinger Atelier die Flugblätter der „Weißen Rose“ gedruckt wurden. Nach der Hinrichtung der Geschwister Scholl im Februar 1943 wurde auch Josef Furtmeier von der Gestapo verhaftet, verhört und drei Wochen inhaftiert. 1945 initiierte er die erste öffentliche Gedenkfeier zu Ehren der „Weißen Rose“ in München und hielt im Namen der Angehörigen eine Rede. Von 1947 bis 1949 engagierte sich Furtmeier als Berufungskläger im Rahmen der Spruchkammerverfahren für die Entnazifizierung.

Engagierte Bürger halten das Gedenken lebendig

Seit 2009 engagiert sich der „Freundeskreis Josef Furtmeier“ dafür, dass die Erinnerung an diesen etwas anderen Widerstandskämpfer nicht verblasst. Die ehrenamtlich tätige Initiative ließ vor zehn Jahren an seinem Geburts- und Wohnhaus eine Gedenktafel anbringen und setzte sich erfolgreich dafür ein, dass das Areal rund um den Zehentstadel seit 2012 offiziell „Josef-Furtmeier-Anger“ heißt. Darüber hinaus hat der Freundeskreis eine Ausstellung erarbeitet, die in Moosburg erstmals zum 40. Todestag gezeigt wurde und dann unter anderem im Münchner Justizpalast, in der U-Bahn-Galerie bei der Ludwig-Maximilians-Universität sowie in Freising im Domgymnasium, im Landratsamt und im Kardinal-Döpfner-Haus zu sehen war.

Den 50. Todestag nimmt der Freundeskreis ebenfalls zum Anlass, das Wesen und Wirken Josef Furtmeiers in Erinnerung zu rufen und des aufrechten Moosburgers zu gedenken. So wird am Sonntag, 8. September, zum „Tag des offenen Denkmals" (siehe auch Meldung unten) eine literarische Stadtführung angeboten, bei der man Moosburg mit Furtmeiers Worten entdecken kann. Treffpunkt ist um 14 Uhr die Gedenktafel neben der Sophie-Scholl-Rose auf dem Josef-Furtmeier-Anger.



Ausstellung in der Vhs Moosburg

Am Mittwoch, 2. Oktober, um 17 Uhr wird im „Haus der Bildung“ am Stadtplatz in Moosburg die Gedenkausstellung „Sophies Philosoph“ eröffnet, die anhand zahlreicher zeitgenössischer Dokumente das Leben Josef Furtmeiers nachzeichnet und seine Bedeutung für die „Weiße Rose“ unterstreicht. Die Ausstellung ist bis Mitte Oktober in der Aula der Vhs Moosburg zu sehen.



