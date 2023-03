„Es ist eine Vollkatastrophe“: Moosburgs Räte unter Schock nach neuen Infos zur Chaosbaustelle Hallenbad

Von: Nico Bauer

Wann hier im Wasser geschwommen werden kann, steht derzeit in den Sternen. Denn beim Neubau des Moosburger Hallenbads in der Bonau hat es die Stadt mit gravierenden Mängeln zu tun. Warum eiern wir hier eigentlich so rum und reißen das Glump nicht einfach raus? CSU-Stadtrat Ludwig Haberl © BAUER

Das Moosburger Hallenbad ist und bleibt eine Chaosbaustelle. Nach dem aktuellen Zwischenbericht des Millionenprojekts stand der Stadtrat nun ziemlich unter Schock.

Moosburg – Im Stadtrat wurde schon oft über das Moosburger Hallenbad gesprochen, und nach mehreren Verschiebungen war man sich zuletzt absolut sicher, im Herbst 2023 eröffnen zu können. Nach dem jüngsten Bericht von Architekt und Gutachter sind sowohl die weitere Bauzeit als auch die Kostensteigerung unkalkulierbar.

„Müssen sich unangenehme Fragen gefallen lassen“

Gutachter Uwe Merz bestätigte dem Stadtrat in der Sitzung am Montag noch einmal den bekannten Schaden beim Estrich, der auch ein teilweise zu steiles Gefälle hat. Deshalb würde das Hallenbad auch keine Betriebsfreigabe vom TÜV bekommen. Merz erklärte dem Gremium, dass der Estrich teilweise abgefräst und repariert werden soll. Der zeitliche Blick nach vorne bis zum ersten Schwimmtag ist allerdings noch voller Fragezeichen, wie ein loser Zeitplan der weiteren Arbeiten aufzeigte.

Die Räte hatten viele Nachfragen zu dem einen Monat Arbeit, in dem auf 1000 Quadratmetern Fläche der fehlerhafte Estrich verlegt worden war. Architekt Eckert erklärte, dass er Fehler während der Arbeiten bemerkt, dies den Arbeitern mitgeteilt und auch die Firma schriftlich kontaktiert habe. Besser gearbeitet worden sei dennoch nicht von der Firma aus Zwickau. Der Fakt, dass der Betrieb trotz der Anzeichen nicht gestoppt worden war, schockierte die Stadträte. „Die unangenehmen Fragen müssen Sie sich gefallen lassen“, sagte Jörg Kästl (ÖDP) an die Adresse des Architekten Rainer Eckert. Dieser wurde mehrfach direkt kritisiert, oder auch von Ludwig Kieninger (FW) gefragt, ob er in den vier Wochen Estrich-Verlegung Skifahren gewesen sei.

Rechtsstreit wahrscheinlich

Der Architekt berichtete mit Blick auf die Estrich-Firma, dass man von einer ersten Rechnung über 320 000 Euro nur 90 000 Euro ausbezahlt habe. Deshalb sei ein Rechtsstreit in beide Richtungen wahrscheinlich. Die Firma könnte die offene Rechnung einklagen, die Stadt Moosburg die millionenschwere Reparatur der Schäden mit Schadensersatzkosten durch die Verzögerungen oder den Weiterbetrieb der Kleinschwimmhalle unter der Stadthalle, die auch im Winter 2023/24 benötigt wird. Reinhard Lauterbach (FW) fürchtete für die städtische Millionenklage, dass die GmbH auf der Gegenseite schnell pleitegehen werde.

Planer Rainer Eckert zeigte dem Stadtrat auf, dass die Baukosten auf 13 Millionen Euro kalkuliert wurden und man nach der Ausschreibung bei 13,1 Millionen lag. Aktuell seien 11,4 Millionen Euro ausbezahlt, und der Architekt rechnet mit einer Steigerung der finalen Kosten auf 14,3 Millionen Euro.

Eröffnung nicht absehbar

Ein düsteres Bild malte schließlich 2. Bürgermeister Georg Hadersdorfer (CSU), der gegenüber den ursprünglich erwarteten Kosten eine Steigerung um ein Drittel oder vielleicht sogar um die Hälfte befürchtet. Außerdem: „Es ist nicht absehbar, wann unser Hallenbad tatsächlich genutzt werden kann.“ Hadersdorfer kam zu einem klaren Fazit: „Es ist eine Vollkatastrophe.“

Die Einschätzungen von SPD-Mann Gerhard Beubl („Fiasko“, „Pfusch“) wichen nicht weit ab. „Das Volumen wird unvorstellbar“, sagte er über das Hallenbad, „das hier Vorgetragene hört sich alles nicht billig an.“ Für den Estrich hatte dann Ludwig Haberl (CSU) noch eine ganz konkrete Idee: „Warum eiern wir hier eigentlich so rum und reißen das Glump nicht einfach raus?“

