Falsch angelegter Estrich legt Moosburger weiter lahm - Prognosen des Bürgermeisters klingen düster

Gerückteküche brodelt

Von Nico Bauer

Ein falsch aufgebrachter Estrich legt die Arbeiten ein Moosburger Schwimmbad seit Wochen lahm. Die Einschätzungen des Bürgermeisters verheißen nichts Gutes.

Moosburg - Im Bauausschuss sprach Gerhard Beubl (SPD) die Gerüchte an, dass das Schwimmbad auch heuer nicht öffnen wird. Bürgermeister Josef Dollinger (FW) konnte weder Ja noch Nein sagen.

„Ich bin dort vorbei geradelt und es passiert gar nichts auf der Baustelle“, sagte Beubl im Zuge seiner Anfrage. Er bemängelte, dass der Stadtrat nicht informiert sei und dringend einen Sachstandsbericht über das Großprojekt bekommen solle. „Es gibt Gerüchte, dass das Erdgeschoß zur nächsten Freibadsaison nicht genutzt werden kann. Und es gibt Gerüchte, dass das Hallenbad auch dieses Jahr nicht öffnet“, sagte Beubl.

Gutachter analysieren die baulichen Fehler

Bürgermeister Dollinger konnte den Vorwurf fehlender Informationen nicht so ganz verstehen: „Ihr wisst doch, dass es am Estrich hapert, weil der bei einem maximal erlaubten Gefälle von drei Prozent bis zu sieben Prozent hat.“ Der Rathauschef erklärte, dass Gutachter die baulichen Fehler analysieren und am Ende auch gesagt werde, wie man alles korrigiert. Nach den Analysen die die Sanierung des mangelhaften Belags sollen die Arbeiten neu ausgeschrieben werden.

„Wenn es besch… läuft, dann sind wir im Herbst tatsächlich nicht fertig“, gab Dollinger zu. Es hänge alles davon aus, welche Firma man bei der Ausschreibung für die Estrichsanierung bekomme. Andere Arbeiten wie das Fliesen könne man erst angehen, wenn der Estrich korrekt sei.

Auch der Kassenbereich und die Umkleiden sind betroffen

„Gott sei Dank haben wir die Container für das Freibad stehen gelassen“, sagte der Bürgermeister. Auch der Kassenbereich und die Umkleiden im Erdgeschoß des Hallenbads können erst genutzt werden, wenn die Räumlichkeiten gefliest sind.

3. Bürgermeister Michael Stanglmaier fragte nach, wie es um seine Idee mit einer Wärmepumpe stehe. Vor ein paar Wochen hatte er die umweltfreundliche Energiegewinnung angeregt, um bei Hallen- und Freibad den Gasbedarf zu verringern.

Bürgermeister Dollinger sagte, dass die Zuschaltung einer Wärmepumpe geprüft werde. Eine Nutzung für das Freibad kann er sich schon räumlich kaum vorstellen, weil sich diese Technik nahe dem Naturkindergarten und damit weit weg vom Hallenbad befindet. Er verwies darauf, dass in zwei bis drei Jahren die Technik des Freibads generalsaniert werden müsse – und dann eine Modernisierung möglich sei.