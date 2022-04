„Fahrradfreundliche Stadt“: Moosburg tauscht Fahrradständer aus und baut Doppelstockanlage

Von: Andrea Hermann

Stolz auf die neuen Fahrradständer sind (v. l.) Josef Dollinger, Melanie Falkenstein und Michael Stanglmaier. Eine Doppelstockanlage für 276 Fahrräder wird aktuelle am Moosburger Bahnhof errichtet – im Mai soll sie fertig sein. © Stadt

Auch wenn die Stadt Moosburg bereits als „Fahrradfreundliche Kommune“ zertifiziert ist: Zeit für eine Pause gibt es nicht - im Gegenteil: Es stehen weitere Projekte an.

Moosburg – Bereits im Januar wurde die Stadt Moosburg als Fahrradfreundliche Kommune zertifiziert – unter anderem wurden die ausgewiesenen Fahrradzonen und -straßen, die Investition in ein Lastenfahrrad und der Austausch der Fahrradständer positiv bewertet. Diese Auszeichnung ist nun sieben Jahre lang gültig. Doch die Zertifizierung ist längst kein Grund, es nun langsamer angehen zu lassen – im Gegenteil: Bei einem Pressetermin kurz vor Ostern stellten Bürgermeister Josef Dollinger, 3. Bürgermeister und Umweltreferent Michael Stanglmaier sowie Moosburgs Klimaschutzmanagerin Melanie Falkenstein weitere Projekte vor.

Uralte Fahrradständer wurden ausgetauscht

Ein „Meilenstein“ war laut Dollinger der Austausch der Fahrradständer: Im März seien in der gesamten Altstadt die uralten Radlständer entfernt und durch neue, ADFC-zertifizierte Anlagen ersetzt worden. „Insgesamt konnten so 301 neue Stellplätze an 30 innerstädtischen Standorten errichtet werden. Die Stadt hat hierbei an dem Sonderprogramm Stadt und Land (Bund) mit 80 Prozent sowie B+R (Land) mit zehn Prozent teilgenommen“, berichtete Melanie Falkenstein. Bei Gesamtkosten von 52 004 Euro und einer Förderung von insgesamt 90 Prozent (46 804 Euro) blieb für die Stadt Moosburg ein Eigenanteil von 5200 Euro.

Fahrrad-Anlage am Bahnhof wird gebaut

Aktuell, so berichtete Michael Stanglmaier, werde am Moosburger Bahnhof eine überdachte Doppelstockanlage für 276 Fahrradabstellplätze errichtet. Dafür wird die Hälfte der bestehenden Autoparkplätze „geopfert“. Die Fertigstellung der Anlage ist für Mai geplant.

Als weitere geplante Fahrradmaßnahmen nannte Stanglmaier die einseitigen Schutzstreifen an der Westerbergstraße, die in Kürze in Auftrag gegeben werden, sowie die ADFC-zertifizierte Abstellanlage, die am neuen Hallenbad errichtet wird und teilweise überdacht ist.

Fahrradbörse im Zehentstadel

Auch für die fahrradfreundlichen Bürger sind Aktionen geplant. So findet am Samstag, 23. April, von 10 bis 14 Uhr eine Fahrradbörse statt – von 10 bis 14 Uhr im Zehentstadel. Bei der Fahrradbörse können Fahrräder und Zubehör sowohl ver- als auch gekauft werden. Von 10 bis 11.30 Uhr können Fahrräder aller Arten und für jede Altersklasse sowie Fahrradzubehör wie Fahrradanhänger, Gepäcktasche und vieles mehr (keine Helme) abgegeben werden. „Die Fahrräder sollten in einem guten, gepflegten und vor allem in einem technisch möglichst einwandfreien Zustand abgegeben werden“, heißt es. Von 12 bis 13.30 Uhr werden die Fahrräder verkauft, wobei Interessenten auch Probefahrten machen können. Alle Informationen dazu gibt’s im Internet unter https://www.moosburg.de/Klimaschutz-aktuelles-und-termine.

Anmelden fürs Stadtradeln

Kräftig in die Pedale treten heißt es wieder von 26. Juni bis 16. Juli: Dann findet wieder die Aktion Stadtradeln statt. Der Startschuss fällt am 26. Juni um 10.30 Uhr auf dem Kastulusplatz. Unterstützt werden sollen heuer mit dem Erlös Flüchtlinge aus der Ukraine. Wer mitradeln und sich anmelden möchte, muss sich registrieren – unter https://www.stadtradeln.de/moosburg/.

