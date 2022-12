Zeitreise in der Moosburger Innenstadt: So muss Weihnachten vor 160 Jahren ausgesehen haben

Von: Nico Bauer

„Partylieder“ aus den 1860er Jahren gaben die Narrhalla-Burschen mit schmucken Kopfbedeckungen zum Besten. © Bauer

Die Moosburger feierten Weihnachten wie vor 160 Jahren. Knapp 100 Personen gaben in historischen Gewändern Einblicke in die Dreirosenstadt anno dazumal.

Moosburg - Wie war es denn so im Moosburger Zentrum 1865? Clown-Legende Toni Toss hatte auch gleich Antworten parat, als er vor der Gauklerei seinen Frack loswerden musste: „1865 gibt es keine Autos und deshalb auch kein Halteverbot. Also sind die Schilder Kleiderständer.“ Und dann begann er, mit seinen Fackeln zu jonglieren.

Vieles war sehr spontan, was dem Weihnachtstreiben eine besondere Note gab

Kurz zuvor hatten Ex-Prinzen und Elferrat-Mitglieder der Narrhalla Partylieder aus den 1860er Jahren gesungen. Vor dem Rathaus absolvierten die feinen Damen und Herren der gehobenen Gesellschaft einen Tanzkurs. Überhaupt war vieles sehr spontan, was dem etwas anderen Weihnachtstreiben eine besondere Note gab.

Für große wie kleine Moosburger gab es viel zu sehen. So kam von der Fernsehtierfarm aus Wang das Schaf „Gretel“, das von vielen spannenden Filmen erzählen könnte. In der Schmiede wurde dagegen nicht geredet, sondern konzentriert gearbeitet. Über dem offenen Feuer arbeiteten die Handwerker an Hufeisen oder anderen wichtigen Produkten, ohne die im 19. Jahrhundert gar nichts ging.

Konzentrierte Arbeit: In der Schmiede wurden Hufeisen und andere Alltagsgegenstände aus dem 19. Jahrhundert hergestellt. © Bauer

Grünen-Landtagsabgeordneter Johannes Becher war der Mann mit dem Zylinder, der Haus Nummer 217 in der Pfaffengasse besitzt und seine Verwunderung ausdrückte, dass die heutigen Moosburger von der Leinberger Straße sprechen. Er stand neben dem städtischen Nachtwächter und berichtete unter anderem von dem Turmwächter, der Richtung Mauern ein Feuer entdeckte, aber die Feuerwehr gab kein Signal an die Nachbarn mit offenen und beleuchteten Toren. Ohne eine Miene zu verziehen, erzählte der wohlhabende Hausbesitzer Becher verschiedene Geschichten aus der bewegten Moosburger Geschichte.

Schick gemacht hatten sich die Moosburger Bürgerinnen und Bürger in historischen Gewändern für den Tanz im Stadtzentrum. © Bauer

Die Moosburg Marketing eG hatte diese Idee gehabt, neben Klassikern wie der Feier mit dem Christkind und dem Christkindlmarkt etwas Außergewöhnliches anzugehen. Mit dem historischen Weihnachten in der Innenstadt um das Rathaus herum ist das definitiv gelungen.