Feuerwehreinsatz wegen Böller: Zwei Burschen von Polizei gesucht

Das ging weit über Lausbubenstreiche hinaus: In Moosburg haben Burschen mit Böllern hantiert und so unter anderem ein Feuer ausgelöst. Nun sucht sie die Polizei.

Moosburg – Das hätte ganz böse enden können: Mit Feuerwerkskörpern erschreckten zwei Burschen im Alter von elf bis 14 Jahren am Donnerstagnachmittag in Moosburg eine Fußgängerin – und steckten eine Hecke in Brand.

Wie die Polizei berichtet, radelte das Duo laut Zeugen gegen 16.55 Uhr auf der Weihmühlstraße in Richtung Gabelsbergerstraße. Dabei hatten sie jeweils einen Feuerwerkskörper in ihren Händen. Einer wurde einer 55-jährigen Fußgängerin zwischen die Beine geworfen. Die Frau erschreckte sich laut Polizei sehr, wurde aber nicht verletzt.

Ermittlungen wegen Brandstiftung und versuchter Körperverletzung

Der zweite Feuerwerkskörper landete auf der Hecke des Anwesens Gabelsbergerstraße 1, die dadurch in Brand geriet. Nur durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Moosburg konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen und somit größerer Schaden verhindert werden. Bereits kurz zuvor hatten die Beiden einen Knaller in einen Garten an der Gabelsbergerstraße 2 geworfen. Die Tatverdächtigen, vermutlich Freunde und in Moosburg wohnhaft, sind etwa elf bis 14 Jahre alt und tragen kurzes Haar. Einer ist etwas korpulenter und schwarzhaarig.



Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung durch Brandlegung und wegen sprengstoffrechtlicher Verstöße. Die Feuerwerkskörper haben die Beamten sichergestellt, sie werden nun spurentechnisch untersucht. Hinweise an die PI Moosburg unter Tel. (08761) 30180.



ft

