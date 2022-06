Flugplatzfest in Moosburg lockt nach Corona-Pause hunderte Besucher an – Neuauflage für September geplant

Von: Nico Bauer

Teilen

Auf dem Boden und in der Luft konnten die verschiedenen Flieger bewundert werden. Die Flugshow zum Festbeginn lockte etliche Besucherinnen und Besucher an, genauso wie die abendliche Party und der Flohmarkt auf dem Rollfeld am Tag darauf. © Bauer

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte der Moosburger Fliegerclub wieder sein beliebtes Flugplatzfest veranstalten. Es soll nicht das letzte für dieses Jahr sein.

Moosburg – Es ging hoch hinaus: Nach zwei Jahren Pause gab es in Moosburg wieder die bunte Flugshow „Auf der Kipp“. Der Fliegerclub hatte zu seinem zweitägigen Flugplatzfest mit dem größten Flohmarkt der Stadt eingeladen. Hunderte Besucher hatten einen spannenden Erlebnistag.

Rundflüge nach Mauern und zurück

Die viersitzige Cessna 182 des Vereins war quasi im Dauerbetrieb, um die Nachfrage nach den Rundflügen zu erfüllen. Dazu waren die Husky AIB, der Motorsegler Superdimona oder das reine Segelflugzeug ASK 21 im Einsatz. Die Rundflüge konnte man kaufen oder mit etwas Glück in der Tombola gewinnen. Die Reiseroute hieß diesmal: einmal Mauern und zurück. Vom Flugplatz aus war man etwa eine knappe Viertelstunde unterwegs mit einer guten Aussicht – sowohl auf die Heimatstadt Moosburg als auch auf Landshut.

Hoch hinaus ging es für die Flieger bei der Flugshow. An gemütlicheren Rundflügen konnte jeder teilnehmen. © Bauer

Für den Fliegerclub ist das Fest, das die vergangenen beiden Jahre wegen Corona abgesagt werden musste, ein Höhepunkt und wesentlicher Baustein des Vereinslebens. Erst mit den durch die Flugshow generierten Einnahmen kann der Verein mit dem Betrieb seiner eigenen Flugzeuge das Fliegen für alle möglich machen. Man sei stolz darauf, kein elitärer Club der Besserverdiener zu sein, sondern ein Verein, in dem sich jeder den Traum vom Fliegen ermöglichen könne. 2. Vorsitzender Thorsten Schmidt sah die Veranstaltung auch als Zeichen der Akzeptanz seitens der Bevölkerung. Er betonte, dass die Flieger auch zu den Anliegern ein gutes Verhältnis hätten. „Nach dem Start schalten wir dann auch den Motor aus“, erklärte er, „aber ganz geräuschlos geht es leider nicht.“ In der Luft bekam übrigens die Stadt Moosburg einen besonderen Werbeblock: Die Kommune will am 25. Juni bekanntlich mit der längsten Festtafel Bayerns Geschichte schreiben. Einer der Clubflieger drehte mit einem Banner zu der 1250 Meter langen Festtafel seine Runden über der Stadt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Abends Party, tags darauf Flohmarkt

Der Flugtag war der klassische Start in das Flugplatzfest. Hier saß man im Biergarten und konnte alle paar Minuten wenige Meter entfernt startende oder landende Flugzeuge beobachten. Zwischendrin gab’s Spezialeffekte, unter anderem mit dem guten, alten Disconebel. Nach dem Flugplatzfest folgte die abendliche Party, bevor dann an Tag zwei das gesamte Rollfeld zum Flohmarkt wurde. Auch diese Veranstaltung wurde in den vergangenen beiden Jahren schmerzlich vermisst.

Und weil es so schön war, gibt es nach der langen Corona-Pause heuer noch einmal ein Flugplatzfest. Am 3. und 4. September soll die Veranstaltung noch ein zweites Mal stattfinden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.