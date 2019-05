Frau wird nach Volksfest-Besuch rabiat und reißt Helferinnen Haare aus

Eigentlich wollte ein Pärchen den Heimweg vom Moosburger Volksfest antreten. Doch dann eskalierte die Situation komplett - und wurde ein Fall für die Polizei.

Einen schmerzhaften Ausgang nahm die Zivilcourage von drei Frauen in der Nacht zum Sonntag am Moosburger Viehmarktplatz: Laut Polizei wollte kurz vor Mitternacht ein betrunkenes Pärchen den Heimweg vom Frühlingsfest antreten, was sich als kompliziertes Unterfangen herausstellte. Denn: Die Frau (41) musste ihren am Boden liegenden Partner immer wieder mitschleppen.

Zwei 14- und 15-jährige Volksfest-Besucherinnen schalteten sich besorgt in die Situation ein – worauf die 41-Jährige jedoch äußerst aggressiv reagierte: Sie ging auf die beiden los und riss ihnen unter anderem Haare aus.

Weitere Frau versucht Streit auf Volksfest zu klären - und wird selbst verletzt

Einer weiteren Frau (24), die zur Hilfe eilen und die Beteiligten trennen wollte, wurde von der 41-Jährigen ebenfalls an den Haaren gezogen. Außerdem musste sie wegen starker Bauchschmerzen verletzt ins Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

