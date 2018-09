BMW überschlägt sich in Moosburger Kreisverkehr: Mutter und Tochter aus Freising verletzt

Nachdem sie in einem Moosburger Kreisverkehr ins Schleudern geriet, hat sich der BMW einer Freisingerin (30) am Samstag überschlagen. Mit im Auto saß die achtjährige Tochter der Frau.

Moosburg – Innerhalb weniger Stunden haben sich am Samstagmorgen gleich zwei Verkehrsunfälle am südlichen Moosburger Kreisverkehr an der St2350 (Ex-B11) ereignet: Gegen 7.40 Uhr kam es laut Polizei zunächst zu einem Zusammenstoß zweier Autos, nachdem im Kreisel eine 63-Jährige die Vorfahrt einer 18-Jährigen missachtet hatte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro, keine der beiden Frauen aus Moosburg wurde jedoch verletzt.

Weniger glimpflich verlief allerdings kurze Zeit später, gegen 10 Uhr, der Unfall einer jungen BMW-Fahrerin: Wie die Polizei berichtet, war die 30-Jährige mit ihrer achtjährigen Tochter aus ihrem Heimatort Freising kommend Richtung Moosburg unterwegs gewesen, als sie in dem Kreisverkehr an der ehemaligen B11 aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern kam. Der BMW geriet derart außer Kontrolle, dass sich das Fahrzeug überschlug und im Straßengraben auf dem Dach liegen blieb.

Mutter und Tochter kamen bei dem Unfall laut Polizei mit leichten Verletzungen davon, sie wurden wenig später mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. Für die Unfallaufnahme musste der Kreisverkehr vorübergehend gesperrt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit rund 25 Kräften im Einsatz.

