Fresh-Stadtrat Benedict Gruber vereidigt: Das Mandat kommt ihm gerade sehr gelegen

Nachrücker im Moosburger Kommunalparlament

Von Nico Bauer schließen

Benedict Gruber hat nun als Nachrücker den Posten von Moosburgs Fresh-Stadträtin Julia Neumayr übernommen. Gruber will die Stadt nun in Sachen Digitalisierung stärken.

Moosburg – Nun darf sich die Nummer fünf der Fresh-Liste im Moosburger Stadtrat einbringen: Benedict Gruber hat am Montag Julia Neumayr beerbt und nach seiner Vereidigung ihren Platz im Gremium eingenommen.

Gewählt worden waren 2020 Thomas Wittmann (1664 Stimmen) und Julia Neumayr (1270). Wittmann ist zwischenzeitlich bereits durch den drittbesten Stimmensammler Julian Grübl (1192) ersetzt worden. Mit der Mandatsniederlegung von Julia Neumayr wurde zuerst die Nummer vier Thomas Lohmaier (1168) gefragt. Als dieser aus zeitlichen Gründen ablehnte, kam Benedict Gruber (1085) an die Reihe – und der musste keine Sekunde überlegen.

„Mir passt das Stadtratsmandat gerade richtig gut“, sagte der von Bürgermeister Josef Dollinger vereidigte Gruber. Der studierte Informatiker sucht sich derzeit Stellen für die Promotion aus und nimmt sich dabei Zeit. Mit Lohmaiers Absage hatte er nicht gerechnet, aber nun die Luft, viel Freizeit in das ehrenamtliche Engagement zu stecken.

Internetseite reicht in Sachen städtischer Digitalisierung nicht aus

Gruber übernimmt von Neumayr auch die Sitze im Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss sowie Personalausschuss. „Der Jugendreferent hätte mich auch interessiert“, sagte Gruber, der nun aber seinen Fraktionskollegen Julian Grübl bei dessen Referentenarbeit unterstützen will. Die beiden sind befreundet und sitzen oft zusammen im Hirschwirt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der neue Fresh-Stadtrat schreibt sich das Thema Digitalisierung groß auf die Fahne. Es reiche für die Stadt nicht, einfach nur eine Internetseite zu haben und dort zu informieren. Das Gebot der Zeit sei es für ihn, über verschiedene soziale Medien in einer Wechselwirkung zu kommunizieren. „Es gibt viele Kleinigkeiten, für die man nicht viel Aufwand betreiben muss und die dennoch eine positive Wirkung haben“, meint Gruber. Hier wolle er sich mit Ideen und Vorschlägen einbringen. Der neue Stadtrat ist überzeugt, dass man die politische Arbeit der Moosburger Entscheider näher an den Bürger heranbringen kann. Damit nähert man sich der von der jungen Liste Fresh versprochenen Transparenz in der Lokalpolitik.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus Moosburg und dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.